“Dios no es bueno” (OPINION)

EL AUTOR es ingeniero agrónomo, abogado, escritor y político. Reside en Nueva York.

1 – ¡Oh Dios! ¿qué vida es esta que tú le has dado a todo ser vivo?

Un 99 por ciento nace y muere, no sin antes haber sufrido lo indecible.

A todos nos acontecen las enfermedades y la muerte, aunque padecer hambre y sed, o ser víctima de la esclavitud parecen ser cosas inherentes a todo aquel que le ha tocado la pobreza extrema.

En la selva, la vida depende de una cadena de muerte. El león tiene que matar para vivir. ¡Cuánto sufre la gacela, el búfalo y otros animales cuando cualquier carnívoro los devora, mastica e ingiere aún vivos!

2 – ¡Cuánto sufren las plantas y animales que son consumidos por un incendio o por una sequía prolongada! ¡Cuánto sufren en estos aconteceres millones de aves, peces e insectos! ¿Acaso, por pequeñas, no debemos tomar en cuenta el sufrimiento que padecen millones de hormigas cuando son aniquiladas en un voraz incendio? ¿No será que también nosotros a los ojos del Dios o los dioses que hemos creados (o que realmente existen), no somos más que hormigas a quienes no les importamos nuestra existencia?

3 – Parece ser, que este mundo ha sido creado con premeditación y alevosía para que el sufrimiento sea el pan de cada día, que la existencia sea una fagocitosis y que la vida de unos dependa de la muerte de otros.

Plagas y pestes por doquier. ¿Qué sentido tiene la creación de un insecto tan perverso como el mosquito? ¿o de virus, hongos y bacterias que sólo traen muertes y enfermedades? ¿para qué crear serpientes, alacranes y arácnidos venenosos? ¿Por qué la existencia en este planeta tierra de regiones frías y otras calurosas exacerbadas en la que los hombres llevan una vida de sufrimiento, cuando con sólo inclinar el eje de la tierra un 2% disfrutaríamos de un clima paradisiaco?

4 – Todo lo femenino pare con dolor. La mujer, la gata, la perra, la yegua, la serpiente, etc.

5 – Sol inclemente. Calor inmenso. Frío intenso. Enfermedades, pestes y plagas, todo se conjuga particularmente para hacer sufrir a los más pobres e indefensos, puesto que el rico tiene los medios para defenderse del molestoso insecto, o del lacerante calor o del intenso frío. El Rico no sufre hambre, y sus enfermedades son pocas o tiene con que tratarlas. En cambio, el pobre sabe de los rigores del hambre y del sufrimiento que causan sus precariedades. En este mundo es el pobre quien tiene que inclinar el lomo en el campo bajo un sol abrasador para cultivar la tierra.

Parece ser, que aquello de que “vivirás con el sudor de tú frente”, solo se aplica a los labriegos y obreros de la construcción. En recintos con aire acondicionado, no se suda la frente, ni hay mosquitos que piquen, con la agravante de que los salarios de los obreros son mucho menores.

6 – Espaillat, Dios no es bueno, ni misericordioso, ni amoroso como nos han afirmado los cristianos. Yo diría más bien, que Dios es un psicópata despiadado. Él se goza con el sufrimiento de todos nosotros. Por eso creó la muerte, las enfermedades, las plagas, las pestes, el hambre, y todo tipo de cosas que acarrean sufrimientos. Y es malo, porque con el poder que se le atribuye pudo crear un hombre bueno, sano, robusto, inteligente, sabio, noble, íntegro, pero en vez de eso, creó un ser perverso y brusco y alevosamente criminal, que se goza con matar a sus semejantes y con hacerlos sufrir, tal como Él hace con nosotros. ¡He aquí donde cuadra, que Dios creó al hombre a imagen y semejanza suya!

7 – ¡Mira si Dios es terrible! Creó un mundo físico perfecto. El universo, el cosmos, la tierra, la luna, las estrellas, las galaxias, son maravillas insondables. Lo mismo sucede con las leyes físicas, químicas, biológicas y matemáticas. Todo es perfecto. Sin embargo, este Ente divino crea un hombre imperfecto cuanto pudo haberlo hecho perfecto.

8 – Espaillat, dime tú, ¿Cuál es el objetivo de la diabetes, del cáncer, de los mosquitos? ¿Qué aportan estas cosas a la felicidad y a la iluminación espiritual del hombre? Peor aún, dime tú, ¿como se explica la no intervención de Dios cuando veía impávidamente que los europeos masacraban de mil maneras a los indígenas en África y en América? Él veía como los quemaban vivos, los azotaban, que los mataban con exceso de trabajo y nunca hizo nada para evitar esas infamias. Esa actitud cuestionable de Dios sigue hasta nuestros días. Parece como si las guerras y todo tipo de conflictos e intrigas que genera el hombre fueran un legado genético creado por Dios.

9 – En la conversación antes referida, en algún momento Pedro llegó a decirme: Espaillat, “los malos nos han vencido”. Hombres diabólicos e impíos (ladrones y asesinos) son los patrones de este mundo. “Dios no es bueno”, pues hizo un mundo de sálvese quien pueda. Aquí impera la ley del más fuerte, los peligros, enfermedades, muertes e injusticias, pudiendo Dios hacer un hombre bueno y un paraíso para todos.

10 – Espaillat, ¡mira si el Dios de los cristianos es un retorcido. Con bombos y platillos, los evangélicos andan predicando por doquier cuales serán las señales del fin del mundo. Dicen ellos: habrá falsos profetas, guerras y amenazas de guerra, hambre, pestes, plagas, terremotos y gran tribulación. Habrá persecución, traición y odio contra los cristianos (paradójicamente – me objeta Pedro – ese odio siempre ha sido contra los comunistas). Muchos abandonarán la fe y habrá gran maldad y poco amor y se levantará nación contra nación e hijos contra los padres. Los corazones se endurecerán, disminuirá el amor y el deseo de ayudar o cuidar a los demás. Habrá expansión del evangelio por todo el mundo. En el fin del mundo no quedará piedra sobre piedra, pues todo será derribado, por causa de los pecados del hombre y su desobediencia a Dios.

11 – Amigo Miguel, oye otra cosa, Si es por el pecado, entonces estarían bien los padecimientos del hombre por aquello de causa y efecto. Pero entonces, ¿qué ha hecho el burro, el mulo y el caballo para tocarle el duro trabajo que su destino le depara? Y la gacela, ¿Por qué tiene un final tan cruel en la boca de un león o cocodrilo? Pero también, ¿qué diablos ha hecho un niño de meses que sufre en un hospital los rigores de una enfermedad cruel, y hasta letal?

12 – Espaillat, fíjate donde está la perversidad de ese Dios de los cristianos. Las guerras, terremotos, hambrunas, enfermedades, pestilencias, etc., que ellos dan como señales del fin del mundo, tienen que ocurrir indefectiblemente, para que la palabra o vaticinios de Dios sean cumplidos. O sea, si el hombre se dedica a ser bueno, entonces no hay razón para acabar con el mundo, por lo que, para que Dios no quede mal en sus propósitos, el hombre tiene que seguir siendo pecador y desobediente, o sea, el hombre tiene que ser malo, para que se den las razones por las cuales Dios acabará con el mundo. Bajo esta premisa, el hombre está condenado a ser malo, para que puedan cumplirse las profecías bíblicas. Entonces yo diría – me explica Pablo – que el hombre, cuando peca para que las profecías de Dios se cumplan, en el fondo, está siendo bueno. Pero fíjate, siendo bueno, se le tacha como malo. ¿No es esto una perversidad?

13 – Otra perversidad. Dios – “mezquino para reproducirse” – procreó un solo hijo pudiendo tener millones, y tuvo el tupé de sacrificar a este hijo único mandándolo a la tierra a que lo crucificasen una generación de víboras, como formula para salvar a millones de serpientes. Lo irónico es, que al parecer todo este sacrificio ha sido en vano, porque según los evangelios, el fin del mundo no lo despinta nadie y todos iremos al infierno, porque por lo que veo, en esta tierra nadie cumple con las exigencias de santidad para ganar el cielo prometido. Yo soy más bueno que Dios. Yo nunca entregaría un hijo mío, menos si es el único a que lo masacren un grupo de ladrones y criminales. Yo, siendo Dios, buscaría otra forma menos cruel y traumática para de salvar la humanidad.

14 – Pero la perversidad de ese Dios va más lejos. Si Él sabe con anticipación que el hombre creado por Él al final sería un degenerado a tal punto que sería necesario destruir su hábitat a tal punto de no dejar piedra sobre piedra; a sabiendas de eso, ¿Por qué no evitar semejante destrucción creando un hombres y animales buenos e incorruptibles y amigables

15 – Espaillat, me faltan pocos días para morir. Yo espero que sea cierto eso de que voy a ir a la presencia del Dios a rendir cuentas. En esa ocasión – sí se da – yo le voy a preguntar a Él, o a quien sea su representante, que me explique este abuso de darme una vida horrible en un mundo terrible sin mi consentimiento, porque te juro, que, si Él me hubiese pedido el consentimiento para darme esta vida, jamás lo hubiese permitido.

A modo de conclusión

A – A principios de marzo del año en curso, visité en mi RD a un viejo amigo que estaba ya prácticamente en lecho de muerte. Pedro no pudo terminar la carrera de letras y filosofía que había iniciado en la universidad en el año 1967. No obstante, era un filósofo. Para mí que él había leído todos los clásicos del mundo filosófico. En sus conversaciones, de alguna manera siempre sacaba a relucir a Platón, Aristocles, Sócrates, Epicuro, Pitágoras, Engels, Nietzsche, Kant, Albert Camus, Sartre, Hermann Hesse, Voltaire, Descarte, Rousseau, Spínola, Bertrand Russell, John Locke, Santo Tomas de Aquino, San Agustín, Jesucristo, etc., y de los revolucionarios, gustaba de Trotski, Lenin, Simón Bolívar, Fidel Castro, el Che Guevara, Antonio Gramsci y Martin L King. También sentía gran admiración por nuestro Juan Pablo Duarte.

B – La narrativa anterior es un resumen de la conversación que sostuvimos Pedro y yo, durante varias horas cuando lo visitaba ya estando él a la espera de la muerte. El cáncer prostático fue implacable con él. La noche del viernes 31 de marzo, ya estando de regreso de mi viaje de 27 días en la RD, recibí la infausta noticia de que Pedro había muerto.

C – De este episodio triste, solo me resta decir: Paz al alma de este querido amigo, quien perteneció a la generación de aquellos hombres y mujeres penetrados por utopías revolucionarias, que en pos de una sociedad más justa, combatieron el balaguerismo y posteriormente a los otros malos gobiernos que por desgracia ha padecido nuestra República Dominicana.

D – Por último, ratifico mi anhelo de que mi amigo Pedro encuentre en el más allá la paz que nunca tuvo en su existencia; y que en su encuentro con Dios, le ponga los puntos sobre las íes, y le informe de los tantos sufrimientos que estamos padeciendo en esta tierra, a ver si Él se decide a ponerle una feliz solución a tantas tribulaciones.

