Diez equipos avanzan en Copa Intercolegial de Voleibol

SANTO DOMINGO. –Diez equipos avanzaron al cuadro principal de la etapa de Santo Domingo de la Copa Intercolegial Claro de Voleibol Femenino 2018, evento que se celebra en el pabellón Voleibol del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, de esta ciudad.

Los equipos clasificados son, en el grupo A, Luis Muñoz Rivera y Cardenal Sancha; en el grupo B, Saint Nicolas y New Horizons; en el grupo C, Notre Dame y Delin; en el grupo G, Community For Learning y Ergos y en el grupo H, MIDUHO y San Judas Tadeo.

El próximo sábado, a partir de las 10:00 de la mañana, proseguirá la fase capitaleña para definir los equipos que pasan al cuadro principal en los restantes grupos.

En la etapa de capitaleña han participado 40 colegios de Santo Domingo, La Romana y Punta Cana, que en la ronda preliminar están compitiendo divididos en grupos de 4 equipos, bajo el sistema de Todos contra Todos.

Para el cuadro principal se clasifican los equipos que ocupen los primeros dos lugares en cada grupo.

El certamen, que forma parte de la plataforma deportiva colegial de Claro, cuenta con el patrocinio de Samsung, Gatorade, Seguros Universal, Coca Cola y Agua Dasani.

En la etapa cibaeña del certamen, que tiene como escenario el pabellón del club Fernando Valerio, de Santiago, participan 12 colegios, de Santiago, La Vega, Puerto Plata y San Francisco de Macorís, que divididos en 3 grupos de 4 equipos cada uno, compiten en la primera ronda del torneo, también en la modalidad de Round Robin.

La parada del Cibao se reanuda el miércoles 14 de noviembre, comenzando a las 3:00 de la tarde.

El campeón del evento del pasado año fue el equipo del colegio Luis Muñoz Rivera, de Santo Domingo, que venció en la gran final nacional al colegio Saint Nicolas, de La Romana.

La Plataforma Intercolegial Claro comprende torneos anuales en las disciplinas de Futbol de Sala Femenino y Masculino, Baloncesto Masculino, Boliche y Voleibol Femenino.

Está dirigido a colegios a nivel nacional y la participación es completamente gratuita.

Bajo el slogan de “la tarea es triunfar”, la plataforma Intercolegial Claro reúne cada año a más de 80,000 espectadores, que cada semana dan seguimiento a los más de 3,100 jóvenes de los principales colegios del país, de edades entre los 12 y los 18 años de edad, que luchan por demostrar sus habilidades deportivas.

of-am