Dicen Rusia ha capturado más de 500 kms. de Ucrania en julio

LONDRES, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -La Inteligencia británica ha estimado este sábado que el Ejército ruso habría podido ocupar entre 500 y 550 kilómetros cuadrados de territorio ucraniano durante el mes de julio, una cantidad similar a la capturada en junio debido a los avances territoriales que se han producido desde el pasado mes de marzo.

«Las fuerzas terrestres rusas han continuado realizando avances tácticos en la provincia de Donetsk, principalmente al noreste y suroeste de Pokrovsk, mientras que siguen sus intentos de rodear la ciudad y presionar las rutas logísticas restantes», ha resaltado en un comunicado recogido por el Ministerio de Defensa de Reino Unido.

Si bien la Inteligencia británica ha especificado que las fuerzas rusas «han ocupado prácticamente todo el territorio de la provincia de Donetsk al sur de la localidad de Pokrovsk», Moscú «no ha logrado avances» sustanciales en la provincia ucraniana de Sumi.

«Las continuas pérdidas y los contraataques ucranianos probablemente han frustrado el intento ruso de establecer una zona de contención en la región de Sumi», ha detallado, agregando que un grupo de militares «se niegan a seguir órdenes» y que «informes anteriores» revelan que hay quejas contra los comandantes por ordenar asaltos terrestres «con numerosas bajas».

Por otro lado, la Inteligencia británica ha apuntado a que «es muy probable que las fuerzas ucranianas sigan llevando a cabo operaciones limitadas en la región fronteriza de Kursk más de un año después del lanzamiento de la incursión inicial».