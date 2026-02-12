Dicen casi 300 personas fueron asesinadas en Haití en enero

El informe indica que las armas siguen llegando a las bandas haitianas, pese a las incautaciones.

Puerto Príncipe, 12 de enero de 2026.-Al menos 299 personas fueron asesinadas en enero último en Haití, víctimas de bala o de enfrentamientos, según reveló un informe de la ONG local Orden de Defensores de los Derechos Humanos (Ordedh).

alegó que en este momento hay una «explosión de secuestros» que desafía la autoridad del Estado.

«Este balance, de una gravedad insoportable, ilustra una realidad en la que morir se ha convertido en un riesgo diario para todos los haitianos», indicó la ONG, que recordó que estas 299 vidas truncadas «no son solo estadísticas, sino familias destrozadas y un tejido social que se desgarra cada día un poco más ante la mirada de una sociedad traumatizada».

El balance estadístico elaborado por esta ONG local pone de relieve la hegemonía de los grupos armados, en particular de la coalición Viv Ansanm, responsable de un 42.81 % de la mortalidad registrada, según el informe.

La vulnerabilidad de los civiles sigue siendo crítica, puesto que representan un 32.11 % de las víctimas, lo que pone de relieve el «impacto desproporcionado» de la inseguridad en la población.

SP-am