Dice Rusia busca impulsar más diálogo con Rep. Dominicana

El embajador Alexey Victorovich Seredin entrevistado por José Reyes y Manuel Ortiz Tejada.

SANTO DOMINGO.- El embajador de Rusia en República Dominicana, Alexey Victorovich Seredin, declaró que su presencia en este país busca impulsar aún más el diálogo político entre ambas naciones.

El diplomático indicó que tienen muchas propuestas y “mantenemos unos buenos contactos entre las cancillerías a diferentes niveles”.

“Estamos aquí para impulsar aún más, en otros niveles, los contactos entre vicecancilleres, directores de departamentos respectivos y también con otros entes estatales, estamos dispuestos a desarrollar en todas las esferas”, manifestó.

REACTIVAR COLABORACION ECONOMICA Y COMERCIAL

Seredin dijo a los comunicadores José Reyes y Manuel Ortiz Tejada que en el área económica y comercial “debemos trabajar y reactivar la cooperación”.

El Jefe de la misión diplomática de Rusia en República Dominicana dijo que tienen un área humanitaria y cultural con una historia “muy buena” de los contactos, sobre todo en la esfera de la educación superior.

“Hay muchos egresados dominicanos que estudiaban en los centros docentes de enseñanza superior y estamos aquí para impulsar aún más las relaciones en diferentes campos”, sostuvo.

VISITA DEL CANCILLER RUSO A RD EN ABRIL PASADO

Asimismo, recordó que el 29 y 30 de abril pasado estuvo en el país de visita el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, y fue recibido por el presidente de la República, Luis Abinader.

También dijo que éste tuvo unas conversaciones “muy buena” con el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez.

“En materia comercial siempre ha existido el interés del empresariado de ambos países pero, sin embargo, no se tiene el volumen de intercambio muy alto.

Comentó que “según los datos del servicio aduanal dominicano cerca de 80 millones de dólares estadounidense, pero el potencial es bastante amplio, en lo referente al comercio en este aspecto”.

