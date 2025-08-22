Dice que el PLD debe estar en las calles para ganar en el 2028

Francisco Javier García conversa con periodistas.

SANTO DOMINGO.- El aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Francisco Javier García, afirmó que el 16 de agosto del año 2028 esa organización subirá las escalinatas del Palacio Nacional en rol de anfitrión.

Dijo que el Partido Revolucionario Moderno (PRM) será desalojado del poder cuando finalice el actual mandato constitucional, “en vista de su desastre de llevar a la República Dominicana a la peor situación económica y social de la historia”.

Observó, sin embargo, que para que el PLD suba las escalinatas del Palacio Nacional como anfitrión y no el rol de invitado, debe estar en las calles acompañando al pueblo dominicano en la lucha frente a un oficialismo que le ha robado el bienestar.

Aseguró que virtualmente es el candidato presidencial, pero que no dejará de trabajar intensamente hasta convertirse en el próximo Presidente de la República.

Llama a mostrar aspiraciones

García exhortó a todo el que quiera aspirar en procura de la nominación presidencial en la boleta del PLD a que lo haga, de la misma manera que él lo ha venido haciendo desde hace más de un año.

Consideró que eso contribuirá al fortalecimiento de la agrupación política, la que, aseguró, se encuentra en el segundo lugar en la preferencia del pueblo dominicano.

El estratega político afirmó que cuenta con el respaldo de más del 90 por ciento de los dirigentes y simpatizantes peledeístas en el país y en las seccionales que operan en el extranjero.

