Dice la reelección de Abinader fue “una cuestión de equipo”

Raquel Arbaje.

SANTO DOMINGO.- La primera dama de la República, Raquel Arbaje, dijo que la reelección de su esposo, el presidente Luis Abinader, y su decisión de respaldarlo no fue sencilla, pero que, en última instancia, fue una cuestión de equipo y compromiso mutuo.

“El matrimonio es, o sea, tú tienes que dejar que el otro, que el otro sea él, que… yo no podía hacer una retranca”, comentó.

Para la Primera Dama, su vínculo con el presidente no se limita a la vida personal, sino que se extiende a un trabajo conjunto en pro de un bien común.

“Esto es un trabajo en equipo”, enfatizó, refiriéndose tanto a su relación con Abinader como a su compromiso con el país. “Uno no puede ser egoísta, porque el amor y el compromiso van más allá de lo personal, cuando se trata de la nación”, agregó.

PRESION DE DECIDIR CUESTIONES QUE AFECTAN AL PAIS

Reconoció la enorme presión que representa estar en el servicio público, especialmente cuando las decisiones afectan a todo un país. “Es mucha presión”, expresó, aludiendo a las complejidades y desafíos que enfrenta su esposo como presidente.

Entrevistada en el programa Esta Noche Mariasela, la Primera Dama destacó que la experiencia de enfrentar la pandemia y los logros alcanzados por el gobierno de Abinader en ese contexto fueron fundamentales en la decisión de seguir adelante.

“Habíamos podido echar el país hacia adelante con la pandemia, se había ido adelantando”, señaló, mostrando una perspectiva optimista sobre los avances logrados durante el gobierno actual.

