Dice IDAC invierte en tecnología y cuidado del medio ambiente

Santo Domingo.– El director general del Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), Igor Rodríguez Durán, dijo este miércoles que esta institución apuesta firmemente a la inversión en tecnología de punta, el fortalecimiento de las capacidades del capital humano y la protección del medio ambiente como pilares para el desarrollo sostenible de la aviación civil en la República Dominicana.

Ofreció estas declaraciones al participar en el panel “Desafíos del Capital Humano en la Aviación Civil”, realizado en el marco del segundo día de la Decimotercera Reunión de Directores/as Generales de Aviación Civil de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe (NACC/DGCA/13), que se desarrolla en Santo Domingo bajo la coordinación de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

Este evento reúne a las máximas autoridades de aviación civil de la región con el objetivo de intercambiar experiencias, analizar desafíos comunes y fortalecer la cooperación regional en temas como la seguridad operacional, la navegación aérea, el desarrollo del talento humano y la resiliencia del sector frente a nuevas amenazas.

“El IDAC reconoce que el capital humano es el recurso más valioso de nuestro sistema aeronáutico. Por eso trabajamos constantemente en la formación, actualización y capacitación de nuestro personal, para responder a los desafíos de un sector en constante evolución”, expresó Rodríguez ante representantes de más de 25 estados y 15 organismos internacionales e industriales.

Destacó las inversiones realizadas por la entidad para la automatización de servicios aeronáuticos y el desarrollo de programas orientados a mitigar el impacto ambiental de las operaciones aéreas.

Reiteró el compromiso del Estado dominicano, a través del IDAC, con las metas globales de sostenibilidad ambiental de la OACI, especialmente en lo relativo a la reducción de emisiones de carbono en la aviación.

