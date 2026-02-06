Dice FP no drena ni sonsaca, la gente busca esperanza de poder

César Fernández.

SANTO DOMINGO.- El secretario nacional de Propaganda de la Fuerza del Pueblo, César Fernández, negó que esta organización esté drenando al Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y consideró que la gente se va para donde hay esperanza de llegar al poder.

“La gente está en los partidos políticos porque quiere llegar al poder, esa es la razón principal y desde ahí hacer las transformaciones que necesita el país. Y nosotros no vamos a obstaculizar al que quiera venir, no vamos a buscar a nadie a su casa, la gente nos llama y nos pide”, manifestó.

AGENDA DE JURAMENTACIONES DE FP SE MANTIENE LLENA

Entrevistado en el programa “El Nuevo Diario AM”, Fernández destacó que FP mantiene una agenda de juramentaciones completamente llena, al punto de que muchas de estas actividades se realizan dentro de la propia sede del partido debido a la gran cantidad de nuevos miembros.

“Son tantas que tenemos que hacerla en el propio partido, no da tiempo hacerlo afuera, porque somos la esperanza”, comentó.

FP OCUPA EL PRIMER LIGAR EN LA OPOSICION

Sostuvo que la FP se ha fortalecido considerablemente desde las últimas elecciones, tanto en crecimiento de su militancia como en posicionamiento político lo que «evidencia» que ocupa el primer lugar de los partidos de oposición».

“Es algo muy sencillo, busca las pasadas elecciones y lo que ha ocurrido después de las mismas, la Fuerza del Pueblo se ha fortalecido por mucho, no solamente en nuevos adeptos y el crecimiento en nuestra afiliación, sino en el posicionamiento político en torno a lo que es un partido de oposición”, puntualizó.

an/am