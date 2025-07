Dice clase política parasitaria ha secuestrado Estado dominicano

Isaías Ramos

SANTO DOMINGO. – El doctor Isaías Ramos, dirigente del Frente Cívico y Social y aspirante a una candidatura independiente, denunció el “parasitismo político” que, a su juicio, ha secuestrado al Estado dominicano y convertido a los partidos en estructuras que “no producen ni representan, pero sí devoran los recursos públicos”.

A su juicio, “una de las vergüenzas más grandes de la historia republicana” es el uso de fondos estatales para mantener a los partidos políticos, a los que acusó de vivir del presupuesto sin ofrecer respuestas al pueblo.

“El pueblo no come casillas ni vive de resoluciones. ¿Puede ser justo que mientras una madre llora por no tener leche para su hijo, un partido que no alcanza ni el 2 % de apoyo popular reclame millones del Estado?”, cuestionó el jurista y líder social.

CRITICA SISTEMA DE FINANCIAMIENTO

Ramos criticó el actual esquema de financiamiento político y señaló que los partidos reciben más de cinco mil millones de pesos en años electorales y también fondos “ordinarios” incluso sin elecciones.

Esta situación, según expuso, consolida un sistema de clientelismo y simulación democrática, desconectado de las verdaderas necesidades del pueblo.

La reacción de Ramos y el Frente Cívico y Social se produce tras la reciente sentencia del Tribunal Superior Electoral, mediante las cuales nuló dos resoluciones de la Junta Central Electoral (JCE) relacionadas con el orden en la boleta electoral y la distribución del financiamiento partidario.

Para Ramos, esto ha desatado “una lucha descarnada no por ideas ni propuestas, sino por cheques y privilegios”.

“El poder se ha convertido en una franquicia, y la política en un negocio sustentado con el sudor de un pueblo que no se siente representado”, expresó para a seguidas citar estudios que indican que solo uno de cada cinco dominicanos cree estar representado por los partidos actuales.