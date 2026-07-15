Dice bloqueo Ormuz no afecta logística RD, pero encarece fletes

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SANTO DOMINGO.- El bloqueo de facto en el estrecho de Ormuz por el conflicto Israel-Estados Unidos-Irán encarece el petróleo y el transporte marítimo, aunque aún no impacta los flujos logísticos de República Dominicana, afirmó este martes Jean Louis de Boyre, presidente de la Asociación Dominicana de Agentes de Carga Aérea y Marítima (Adacam).

El país no importa ni exporta grandes volúmenes desde esa zona, explicó Boyre. Sin embargo, la duración del conflicto sí eleva los costos de combustibles y eso se refleja directamente en el precio de los fletes. El alza marítima ha sido proporcionalmente más baja que la aérea.

“Si suben los marítimos, tenemos que seguir siendo competitivos porque a todo el mundo le van a subir los precios. En toda la región tendremos los mismos impactos, pero nosotros seguimos buscando eficiencia”, declaró.

Aclaró que, pese a los cambios, los fletes no requieren un alza inmediata.

También precisó que Adacam, como asociación intermediaria, no incide en las tarifas.

“Las navieras y las líneas aéreas manejan sus políticas de precio. Cualquier impacto se transfiere al importador o exportador”, indicó Boyre en el encuentro “La Nueva Era de la Tercerización Logística”, donde señaló que la logística ya es un factor determinante de competitividad y crecimiento económico.

En la actividad, Carlos Casasola, socio de Miebach Consulting, sostuvo que la guerra no frena el desarrollo local. “No lo hizo en la primera etapa, no veo cambios significativos”, dijo. Añadió que el sector logístico representa 3.14% del PIB, con proyección de 3.78% en la próxima década.