DGM sanciona 28 empresas empleaban extranjeros ilegales

SANTO DOMINGO.- La Dirección General de Migración (DGM) sancionó a 28 empresas que supuestamente empleaban a extranjeros indocumentados, la mayoría haitianos.

Explicó en un comunicado que «la medida forma parte de un esfuerzo sostenido por garantizar el cumplimiento del marco normativo migratorio y prevenir situaciones que afecten el orden público y la seguridad nacional».

Dino que once de las empresas ya pagaron multas que superan más de 1.5 millones de pesos, 17 están pendientes de pago y dos se encuentran bajo litigio contencioso administrativo.

Los negocios cuyas sanciones fueron más altas son Mudan Confort Colecction, que tuvo que pagar 450,000 pesos; Importadora Sexy Leidy, Importadora C&KY, Súper Tienda Mina y Supermercado Jade II, con 150,000 pesos cada una.

Wan Xin, Tienda STD Mall y Plaza Estrella pagaron 75,000 cada una.

Las sumas cobradas son depositadas directamente en la cuenta colectiva de Migración y luego de ser confirmadas, fiscalizadas y aprobadas por la Dirección Nacional de Presupuesto se utilizan para cubrir las necesidades operativas regulares de la DGM, que son financiadas con fondos propios.

jt-am