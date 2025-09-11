DGM detiene a 1,512 haitianos sin documentos, deporta 1,155

Las detenciones se llevaron a cabo en el Gran Santo Domingo, donde se detuvo a 192 personas, Santiago de los Caballeros (113), San Francisco de Macorís (63), La Vega (51), Mao/Santiago Rodríguez (75), zona Este (222), Azua (24), Barahona (37), Puerto Plata (14), Dajabón (44), Elías Piña (67) Jimaní (70) y Pedernales (40). Por su parte, el Ejército realizó 361 detenciones, la Policía Nacional 89 y el Cesfront 50.

RESPETO A ETICA Y DIGNIDAD HUMANA

Los arrestados fueron llevados a los centros de retención de extranjeros en condición migratoria irregular de la DGM, donde se les registró y evaluó de acuerdo a los protocolos establecidos, informó la DGM en un comunicado. Las actuaciones se produjeron en «correspondencia con las políticas migratorias establecidas en la Ley 285-04, para que todos los extranjeros que se desplazan por el territorio nacional estén debidamente documentados y registrados». La DGM recordó que sus equipos actuaron «con respeto a las prerrogativas, la ética y la dignidad de todas las personas detenidas», indicó la autoridad migratoria». FUERON ENTREGADOS A AUTORIDADES DE HAITI