DGM detiene a 1,512 haitianos sin documentos, deporta 1,155
Santo Domingo, 11 sep (EFE).- Unidades de interdicción de la Dirección General de Migración (DGM), junto con efectivos de las instituciones de seguridad del Estado, detuvieron a 1,512 nacionales haitianos en estatus irregular y deportaron a otros 1,155 en operaciones en distintos puntos del país, informó este jueves la DGM.
Las detenciones se llevaron a cabo en el Gran Santo Domingo, donde se detuvo a 192 personas, Santiago de los Caballeros (113), San Francisco de Macorís (63), La Vega (51), Mao/Santiago Rodríguez (75), zona Este (222), Azua (24), Barahona (37), Puerto Plata (14), Dajabón (44), Elías Piña (67) Jimaní (70) y Pedernales (40).
Por su parte, el Ejército realizó 361 detenciones, la Policía Nacional 89 y el Cesfront 50.
Los arrestados fueron llevados a los centros de retención de extranjeros en condición migratoria irregular de la DGM, donde se les registró y evaluó de acuerdo a los protocolos establecidos, informó la DGM en un comunicado.
Las actuaciones se produjeron en «correspondencia con las políticas migratorias establecidas en la Ley 285-04, para que todos los extranjeros que se desplazan por el territorio nacional estén debidamente documentados y registrados».
La DGM recordó que sus equipos actuaron «con respeto a las prerrogativas, la ética y la dignidad de todas las personas detenidas», indicó la autoridad migratoria».
FUERON ENTREGADOS A AUTORIDADES DE HAITI
En las detenciones también participaron, coordinados por la DGM, el Ministerio de Defensa, la Armada de República Dominicana, la Fuerza Aérea, el Ciutran, la Digesett, el Ministerio Público, entre otros organismos.
En cuanto a las repatriaciones, los haitianos, que habían sido detenidos por carecer de documentación, fueron entregados a las autoridades de su país por los puntos binacionales fronterizos de Dajabón (302 personas), Elías Piña (687), Pedernales (68) y Jimaní (98).
