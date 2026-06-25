DGM detuvo 1,286 extranjeros indocumentados; deportó 1,038

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SANTO DOMINGO.- La Dirección General de Migración (DGM) informó que durante los operativos de interdicción migratoria realizados en las últimas horas en diferentes provincias del país fueron detenidos 1,286 extranjeros en condición migratoria irregular y deportadas otras 1,038 personas a través de los puntos fronterizos habilitados.

Entre las zonas intervenidas figuran Friusa, Verón, Bávaro, Higüey, Nisibón, Otra Banda, Barrio Nuevo, Villa Playwood, Guateque, La Janda, El Ejecutivo, Machiplán y la avenida Las Palmas, en la provincia La Altagracia, donde fueron apresados 87 extranjeros, como parte de los 253 detenidos por agentes migratorios en la capital y la región Este.

La institución explicó que de los 1,286 detenidos en todo el territorio nacional, 958 fueron capturados por los Agentes de Reacción Rápida (ARR) de la DGM, mientras que otros 328 fueron entregados por organismos de seguridad, incluyendo el Ejército de República Dominicana (260), la Policía Nacional (67) y el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre (CESFRONT) (1).

Los operativos también dejaron 146 detenidos en distintos sectores de Santo Domingo; 85 en Pedernales; 65 en Elías Piña; 62 en Montecristi; 61 en Independencia; 51 en Santiago; 49 en Samaná; 39 en Valverde y 38 en La Vega.

Asimismo, fueron reportados 37 detenidos en Dajabón, 35 en Santiago Rodríguez, 32 en Barahona, 31 en Hermanas Mirabal, 24 en Puerto Plata, 14 en Bahoruco y 12 en San José de Ocoa.

En La Romana, las autoridades apresaron a 20 personas durante intervenciones realizadas en sectores como Villa Verde, San Carlos, Villa Hermosa, Savica, Villa Alacrán, Villa Pereira, Barrio George y Romana del Oeste.

La DGM indicó que las deportaciones se efectuaron a través de los puestos fronterizos de Elías Piña, donde fueron repatriadas 553 personas; Dajabón, con 264; Jimaní, con 117; y Pedernales, con 104, para un total de 1,038 extranjeros retornados a su país de origen.

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