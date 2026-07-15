DGM detiene 1,102 extranjeros en distintos operativos en la RD

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SANTO DOMINGO.– La Dirección General de Migración (DGM) informó que 1,102 extranjeros en condición migratoria irregular fueron intervenidos durante los operativos de interdicción realizados en distintas provincias del país, siendo Santo Domingo y La Altagracia las demarcaciones con mayor número de casos registrados.

En Santo Domingo y el Distrito Nacional, específicamente en los sectores Sabana Perdida, Los Minas y Ensanche Naco, fueron detenidos 113 nacionales haitianos en situación migratoria irregular. De igual forma, en la provincia La Altagracia se reportaron 109 detenciones durante intervenciones efectuadas en Higüey, Otra Banda, Nisibón, Bávaro, Verón y otras comunidades.

La institución precisó que sus agentes realizaron 785 detenciones directas, mientras que otros 308 extranjeros indocumentados fueron entregados por organismos de apoyo a las labores migratorias, incluyendo 214 por el Ejército de República Dominicana (ERD) y 94 por la Policía Nacional.

Los operativos también dejaron como resultado 21 detenciones en Santiago, 34 en Monseñor Nouel, 12 en Hermanas Mirabal, 40 en La Romana y 36 en San Pedro de Macorís.

En las provincias fronterizas se registraron 46 casos en Dajabón, 90 en Elías Piña, 62 en Pedernales, 32 en Independencia y 30 en Montecristi. Asimismo, fueron reportadas 29 detenciones en San Juan y 23 en Barahona.

La DGM destacó que, como parte de estas acciones, fueron deportados 872 extranjeros en condición migratoria irregular a través de los puestos de control fronterizo de Elías Piña (403), Dajabón (254), Jimaní (129) y Pedernales (86).

La entidad señaló que estos resultados reflejan el fortalecimiento de las medidas de control migratorio implementadas por el Gobierno dominicano y el compromiso institucional de garantizar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en materia migratoria.

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