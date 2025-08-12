Detienen 9 en RD por fraude a través de plataformas digitales

Sede principal de la Procuraduría General de la República Dominicana.

Santo Domingo, 12 ago – El Ministerio Público informó este martes que tras la puesta en marcha de una operación que ha sido denominada «Discovery 3.0» han sido detenidas en la República Dominicana de nueve personas las cuales se sospecha que, a través de plataformas digitales, han cometido delitos como fraude informático, robo de datos personales, suplantación de identidad y lavado de dinero, utilizando en su mayoría personas de avanzada edad.

Entre los arrestados están los dominicanos Óscar Manuel Castaños García, Edward José Puello García, Joel de la Cruz y Gerardo Heriberto Núñez Núñez que están siendo reclamados en extradición por Estados Unidos.

La operación «Discovery 3.0» ha contado con la participación de un amplio equipo de fiscales de la Dirección General de Persecución de la Corrupción, la Dirección de Cooperación Jurídica Internacional, la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de Santiago.

A través de un comunicado, el Ministerio Público explicó que la investigación llevaba más de dos años en curso y permitió identificar al grupo.

Allanamientos en RD y Estados Unidos

Como parte de la misma fueron realizados 34 allanamientos en los que participaron 50 fiscales y 375 miembros de la Policía Nacional, en Santiago, Puerto Plata y Santo Domingo, en forma conjunta con la División Especial de Investigación de Crimen Organizado Internacional (Deicroi) de la Policía Nacional y el Buró Federal de Investigación (FBI) de los Estados Unidos, el cual ejecutó simultáneamente allanamientos en California, Nueva York, La Florida, Maryland y Missouri.

De las nueve personas arrestadas, cuatro están siendo solicitadas en extradición por las autoridades de Estados Unidos. Les han sido ocupados dinero en efectivo, vehículos de alta gama, joyas de alto valor, equipos electrónicos, armas de fuego y marihuana líquida.

Los detenidos serán puestos a disposición de la Suprema Corte de Justicia a los fines que conozca la extradición y ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Distrito Judicial de Santiago para que los jueces les conozcan medidas de coerción por el proceso penal en República Dominicana.

Dos operaciones anteriores

El Ministerio Público ha desarrollado dos operaciones anteriores sobre delitos similares: Discovery y Discovery 2.0. Con ambas fueron llevados ante los tribunales a personas y empresas de redes delictivas que afectaban sobre todo a ciudadanos de Estados Unidos en edad de retiro, a quienes despojaban de sus recursos económicos, además de someterlos a vejaciones y engaños.

(Con información de Agencia EFE)