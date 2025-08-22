Detenidos dos funcionarios de Agricultura, pero éste lo niega

Sede Ministerio de Agricultura.

SANTO DOMINGO.- La Procuraduría General de la República confirmó este viernes que dos miembros del cuerpo de seguridad del Ministerio de Agricultura fueron apresados por supuesta malversación de fondos públicos y están siendo investigados por el Ministerio Publico.

Los detenidos son el jefe de seguridad del ministro Limber Cruz, sólo identificado como el coronel Regalado y el militar israelí Harel Katz.

Sin embargo, el Ministerio de Agricultura asegura que éstos no han sido detenidos, pero sí desvinculados y que desde hace dos semanas se les inició un proceso de investigación.

Dijo en un corto comunicado que en el caso están involucrados miembros del departamento de seguridad y del departamento financiero.

La Procuraduría informó que ofrecerá en las próximas horas una declaración oficial sobre el alcance de las investigaciones y los cargos que podrían imputarse a los detenidos.

AGRICULTURA NIEGA ESTEN DETENIDOS

“Debido a informaciones erróneas que circulan en medios de comunicación, aclaramos a la opinión pública”, dice el comunicado que la institución colocó en Instagram, en el que explica su versión de los hechos.

“No tenemos ningún funcionario de nuestro ministerio detenido o bajo investigación, ni por la Dirección Central de Investigaciones Criminales de la Policía Nacional, ni por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca)”.

Esto a raíz de las informaciones que desde tempranas horas de este viernes han circulado en diversos medios de comunicación sobre la presunta detención de dos miembros del cuerpo de seguridad del Ministerio por supuesta malversación de fondos públicos.

an/am