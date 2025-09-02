Detallistas de RD se quejan por apagones y la falta de créditos



Santo Domingo.- Detallistas de provisiones denunciaron que los apagones, las alzas en productos básicos, el incremento del dólar y falta de acceso a financiamiento tienen impacto negativo en sus negocios.

La situación fue denunciada por Félix Peña, presidente de la Asociación de Detallistas de Provisiones del Distrito Nacional, y Eduviges Castillo, coordinadora del Bloque Sur Central de FENACODEP.

En una nota de prensa conjunta remitida a ALMOMENTO.NET expresan su “profunda preocupación” por la difícil situación que, según dicen, enfrentan los colmaderos y pequeños comerciantes debido a estos y otros factores.

Expresan que los constantes apagones afectan la operatividad de los negocios, generan pérdidas en productos perecederos y mayores costos de operación.

Afirman que los apagones son frecuentes en el Distrito Nacional ,Villa Mella, Santo Domingo Este, Bayaguana, Guerra, Los Alcarrizos y Boca Chica pero a pesar de los cortes eléctricos, la tarifa sigue en aumento.

Agregan que en los últimos días se han registrado alzas en productos básicos como el aceite comestible, bacalao, pollo, pastas de tomate, guineos verdes y yuca, lo que repercute en la economía de los consumidores y reduce las ventas de los colmaderos.

Dicen que también el incremento en la tasa del dólar. ha impactado los costos de importación y distribución de mercancías, encareciendo aún más los productos que llegan a los consumidores.

Los detallistas aducen que tienen dificultades para acceder a financiamientos para sus negocios, a pesar de los anuncios oficiales sobre la disponibilidad de fondos del encaje legal para las MIPYMES,

