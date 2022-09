Detallan participación dominicana en el New York Fashion Week

NUEVA YORK- Con grandes eventos de la industria de la moda y del entretenimiento comenzó este martes la Semana de la Moda en Nueva York también conocido como New York Fashion Week, considerado uno de los eventos de moda más importantes del mundo.

En el evento, que se extenderá hasta el 15 de septiembre, la comunidad dominicana lanzará su tercera versión de “Quisqueya es Moda” dedicada al diseñador Leonel Lirio y al empresario Máximo Mejía fundador de “Encajes La Rosario”.

La directora general de la organización “Quisqueya es Moda”, la diseñadora Evangelina Reyes Fermín, dijo que sus actividades se llevarán a cabo del 7 al 11 de septiembre.

El gran desfile será el sábado 10 de septiembre en Our Lady of Lourdes School, ubicada en el 468 west 143rd street, New York NY, 10031 con el gran cierre de la diseñadora internacional Giannina Azar.

El día 11 de septiembre tendrán ventas de piezas de los artistas participantes para esta tercera edición “Vamos a Vivir lo Nuestro”.

“Quisqueya es moda surge de la necesidad de impulsar, apoyar e incentivar a los artistas plásticos, artesanos y diseñadores de moda dominicanos, es una plataforma que permite exhibir en otras latitudes nuestros talento e identidad caribeña”, resaltó.

La organización ha participado en plataformas como la Xll feria del libro Dominicanos en la ciudad de New York; Dirección del pabellón de artesanía y arte plástico y el pabellón de moda y Belleza de la ferias, Dominican taste festival en New York, feria del Boulevard en honor al fenecido Johnny Ventura, Vlll festival de internacional de artistas unidos en New York, feria cultural y de la salud del centro cívico cuando Dominicanos en New York, entrega de canastas navideñas a personas de escasos recursos y al Club Demócrata por un Cambio en la ciudad de New York.

Para más información llamar al: 347-653-7705 correo electrónico Candyfermin4@gmail.com.

cfl-am