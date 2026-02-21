Destaca importancia presa Boca de los Ríos en seguridad hídrica

El Presidente dijo que la obra está terminada en más de un 80 %.



SANTIAGO RODRIGUEZ.- El presidente Luis Abinader encabezó este sábado el acto del desvío definitivo del río Guayubín, en esta provincia, lo cual es determinante en la etapa final de construcción de la presa Boca de los Ríos.

Dijo que con esta intervención concluye una de las fases técnicas más relevantes del proyecto, que consolida una infraestructura estratégica para la seguridad hídrica y el desarrollo productivo de la región noroeste.

El Mandatario destacó la importancia de la construcción de la presa, por la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID) la cual contribuirá significativamente al abastecimiento de agua del municipio de Sabaneta y al desarrollo integral de toda la región.

MEJOR CALIDAD DE VIDA RESIDENTES DE LA REGION

«Este proyecto no solo garantizará el suministro de agua, sino que también permitirá la integración regional y ayudará a prevenir inundaciones, uno de los cuatro objetivos principales de la infraestructura hidráulica», manifestó.

Señaló que la presa representa una iniciativa estratégica para mejorar la calidad de vida de los habitantes y fortalecer la gestión de los recursos hídricos.

Asimismo, informó que la obra avanza conforme al cronograma establecido y se espera que esté lista a finales de año, específicamente en el mes de diciembre. Indicó que el proceso actual incluye una etapa clave como el desvío de la presa, acción que marca un avance importante en su construcción.

OBRA INCLUYE CONTROL DE CRECIDAS Y ACUEDUCTOS

De su lado, el administrador de la EGEHID, Ángel Rafael Salazar, destacó que la obra avanza en un 84 % e incorpora soluciones clave como el control de crecidas, acueductos para la zona, generación de energía y acciones de ecodesarrollo, en beneficio directo de las comunidades.

Recordó que el primer desvío fue realizado en marzo de 2023 para permitir la construcción en seco del cuerpo principal de la presa, diseñada para regular los ríos Guayubín y Yaguajay, para mitigar riesgos ante crecidas.

«Con la ejecución de este segundo desvío el río retorna a su cauce natural, atravesando el cuerpo de hormigón de la presa por medio de las galerías de desvío. Esta condición se mantendrá hasta la culminación de la obra», explicó.

an/am