Despiden con homenajes oficiales superiores puestos en retiro

SANTO DOMINGO.- La Comandancia General del Ejército de la República Dominicana llevó a cabo una emotiva ceremonia en la que otorgó reconocimientos a militares que, luego de agotar una larga trayectoria de servicios, fueron colocados en condición de retiro.

Mediante su alocución, el Comandante General, mayor general Carlos Antonio Fernández Onofre, habló de la trayectoria de los homenajeados, caracterizada por la disciplina, lealtad y dedicación al servicio de la Patria, a través del Ejército, en aras de promover los mejores intereses de la nación.

“Sentarse donde están ustedes en este tiempo y espacio es un privilegio. Cumplieron con un ciclo de sus vidas, llegaron como jóvenes cargados de sueños, se formaron como soldados, construyeron sus familias y hoy con la frente en alto pueden decir satisfechos ¡misión cumplida!”, enfatizó.

EXHORTAN DISFRUTAR NUEVA VIDA

Las palabras de agradecimiento estuvieron a cargo del Mayor General ® Víctor A. Mercedes Cepeda, quien les exhortó a disfrutar esta nueva etapa de su vida.

“Hermanos, fue un placer haber servido junto a ustedes, y si mañana me tocase responder al llamado de la Patria, le pido a Dios tener la fuerza, porque la voluntad no me falta para hacerlo nuevamente junto a ustedes”, dijo.

La actividad tuvo lugar en el Campamento Militar “16 de Agosto” y fue encabezada por el Ministro de Defensa, Teniente General Carlos Luciano Díaz Morfa, ERD.

También el Comandante General del Ejército; miembros del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas, familiares, entre otros distinguidos invitados.

wj/am