Despedida y debut internacional de Danilo

EL AUTOR es ingeniero industrial y consultor empresarial. Reside en Santo empresarial. Reside en Santo Domingo.

La visita a China, hace un año, podría ser la última gestión gubernativa internacional relevante de Danilo. No se avizora que ese viaje de despedida pueda arrojar resultados concretos significativos en esta fase electoral. Evaluemos lo ocurrido. En el 2005, Danilo, Primer Ministro, el Chou en Lai del “Gran Timonel” Leonel, encabezó una misión de alto nivel que visitó Brasil y se reunió con Petrobras antes de descubrirse la conjura corruptora Lava Jato. Con el BNDES Danilo agilizó y aumentó los créditos y superó inconvenientes que tenían detenidos varios proyectos. Prontamente el Congreso aprobó 89.9 millones para ampliar el préstamo del Acueducto de la Línea Noroeste , a cargo de Odebrecht y Andrade Gutiérrez, actual contratista de la Presa Monte Grande, poco publicitada, pues Danilo teme que no la terminen dentro de los plazos que él desearía para usarla en campaña electoral.

Ya como Presidente electo, Danilo debutó en foros internacionales viajando a Brasil, durante la transición. La prensa resaltó que “afueriaron” al Comité Político pues la comitiva estuvo integrada por empresarios, siendo el fallecido Juan de los Santos, Alcalde de Santo Domingo Este, el único funcionario que lo acompañó y que, precisamente, siendo Diputado, también estuvo con Danilo en su viaje a Brasil del 2005. Se comentó que, al margen de razones políticas, el Alcalde lo acompañaba porque tuvo con Danilo una estrecha vinculación consagrada en un sacramento que imprime carácter, que es imborrable.

Danilo estuvo fortalecido por apoyos izquierdistas emitidos desde Caracas 6 días antes de sus reuniones: “Nosotros, los Legisladores miembros de los Partidos Políticos y movimientos de izquierda, de América Latina, el Caribe y otras latitudes de Europa, Asia y África… el 6 de Julio de 2012, … en el marco del XVIII Foro de Sao Paulo … expresamos la importancia de los recientes triunfos electorales presidenciales en “Nuestra América”: en este sentido, destacamos las victorias de Cristina Fernández en… Argentina, de Daniel Ortega en… Nicaragua, y de Danilo Medina en la República Dominicana ante las cuales expresamos nuestra solidaridad y alegría…, que contribuyen a la consolidación de los movimientos progresistas y de izquierda de la región”. Chávez, como anfitrión, clausuró improvisando un extenso discurso. Danilo reciprocó los apoyos del Foro de Sao Paulo y de PetroCaribe oponiéndose al “Grupo de Lima”. Improvisando, o como agenda oculta, Danilo negoció en Brasil lo que intentaba que fuese su proyecto cumbre, Punta Catalina, convertido en su “hamartía” que, según los griegos, es un acto de consecuencias trágicas cometido por error o ignorancia y que deriva hacia la catástrofe.

Juramentado, Danilo viajó a New York en Septiembre para participar en la Asamblea de la ONU, pero antes desechó los proyectos de generación privados que gestó CDEEE. Allí, para imponer la estatización, los acompañantes descartaron, en nombre de Danilo, la participación en nuestro sector eléctrico de una de las mayores corporaciones de inversión privada a nivel mundial. Luego, en Noviembre, Danilo participó en la Cumbre Iberoamericana de Cádiz, se reunió con la Presidenta de Brasil y se reportó oficialmente que “Rousseff propuso su abierta y decidida colaboración para que la nación caribeña explore posibilidades en las áreas de generación hidráulica, eólica, solar, etanol y otras opciones en las que Brasil ha desarrollado avanzadas tecnologías”. El mensaje fue claro: Dilma no ofreció colaboración para generar con carbón, pues Brasil no ha desarrollado tecnologías térmicas ni manufactura calderas y turbogeneradores, equipos básicos de una planta a carbón. No obstante Danilo, empecinado, revivió las tratativas sobre Punta Catalina durante el viaje de Lula al país, comenzando el 2013.

Desde Cádiz se reportó, el 15 de Noviembre de 2012: “Medina será recibido como debutante en la Cumbre Iberoamericana al igual que otros cuatro mandatarios: el anfitrión, Mariano Rajoy, Jefe del Gobierno Español; Otto Pérez Molina, Guatemala; Porfirio Lobo, Honduras; y Dilma Rousseff, Brasil”. Los otros debutantes fueron atacados por el maleficio de la “jettatura”, del “mal de ojo” y terminaron deshonrados. Rajoy renunció para librarse de ser destituido por acusaciones de corrupción; Otto Pérez Molina guarda prisión desde 2015 y su juicio culminará el próximo año; la esposa de Porfirio Lobo fue condenada por corrupción este 21 de Agosto y enfrenta pena de hasta 87 años de prisión; Dilma fue destituida por manipulación de cifras presupuestales. A los cuatro defenestrados les faltó una pata de conejo o un azabache como amuleto. Se comenta que Danilo añora que Xi Jinping nos visite antes de Agosto 2020.

