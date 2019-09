Desde El nido del Águila: entre las montañas por donde blandió la espada

EL AUTOR es comunicador. Reside en Cotuí.

Dedicado a “Espada” y a toda su familia

Llegamos al paraíso del Pinar de San José de Ocoa. Poblado con un ornato impecable. Calles trazadas a cordel. Clima de dioses, gente laboriosa y cordial. Allá en la cumbre de la montaña se notan las tórtolas y una bandada de cotorras darnos la bienvenida y dos colibríes recordando a Eduardo Acosta zigzagueantes al vernos llegar. En mi caso, sabían que yo amo la floresta; las rosas, los gladiolos, las mariposas los limoncillos y un aliento espiritual que me atizaba el alma. Por ahí nos dicen que entusiasmo, júbilo y amor son los tres atributos del místico. Y en ese pobladito escuche sonidos inmortales tras una bandera quisqueyana que ondeaba en el azul del firmamento recordando al Quisqueyano hermano mío. Llegar allí al Pinar fue llegar en horas de ilusiones y esperanzas. Fueron palpitantes, ignotas vibraciones que absorta el alma a percibir alcanza. Allí en ese villorrio sentí que la atmosfera sublime vivifica. Allí comenzó a remontarse el recuerdo de Salomé Ureña de Henríquez. El licenciado Luis Naut desde el flanco lateral de la bandera se sentía orgulloso junto a Simón Bolívar Díaz Filpo y el grandioso e inmenso Ramón Antonio Minyety Pinales que regresaba a su pueblo preguntando por los recodos de su ruta y su camino. Se energizaba en las diademas del amor y la acción. Fue como un colirio el Pinar para mí. Un preaviso antes de salir hacia el villorrio del Memizo (Acción de armas en la que el ejército dominicano, al mando del general Antonio Duvergé derrotó a los haitianos en el Memizo en Mama Juana el 13 de abril de 1844), y tomar la ruta de Antonio Duvergé y el entrecruce de Francisco Alberto Caamaño hasta llegar al mismo punto donde se embarcó en su personal desgracia junto a 0cho hombres camino en mulos hacia Aguas Blancas. Allí estaba Salvador Pujos, Cali y Ramón Pujols. Uno de ellos tenía 11 años de edad cuando Francisco Alberto les dio golosinas antes de seguir subiendo hacia su propio patíbulo. “Sólo nos dijo, soy el Coronel Román” y se fue lejos para siempre.

Al seguir escalando la Cordillera Luis Naut dio la orden de detenernos donde el famoso “Espada” como presagiando la Espada de Antonio Duvergé, el Centinela de la Frontera”, precisamente por donde cruzó Duvergé esperaba a Naut con un radio años luz para recordar con gratitud. Al ver la sencillez y la sinceridad de esa gente nos tomamos de las manos y una plegaria al Altísimo hicimos entre nueve personas. Allá en la cúspide; en la grandeza; en un lugar solariego de tantos recuerdos y tantas hazañas. Y desde allí les ofrecí mi Canto y oración a la poesía a todos ellos. Benditos sean.

CANTO Y ORACION A LA POESIA

Como mágica flor, por siempre abierta

al milagro total de la mañana;

como una fuente que bañara el tiempo

con el fluir perenne de su agua;

como un viento sonoro,

mantenedor constante de la llama;

como un espejismo donde Dios se mira;

como una luz sin sombra, como una ala

sin posible cansancio,

y cada vez más alta

en su vuelo hacia un cielo presentido

donde acaso refulja el sol del alma,

así, fiel poesía,

te siento entre mis manos, mientras llamas,

con tu radiante puño enamorado

al solitario amor de mi ventana…

así, vía poesía,

me alejas de la muerte…

tu alta gracia

no me abandone nunca:

escudo sea y, a la vez, espada

del sentimiento mío;

resuene aquí en mi frente tu campana,

congregando el fervor de mis edades

en oración al alba;

mi voz llegue contigo hasta los hombres

que en su agonía cantan

tu canción, poesía,

que es liberta de ansias enclaustradas.

Mantenme elemental, fiel al camino

de la última cumbre, en la montaña,

allí donde es el aire transparencia

en que respira Dios. Libra mi rama

de los ecos de pájaros inertes

y desnuda mi voz frente a la nada.

Y siempre esté en mi noche, poesía,

tu guiadora estrella de esperanza.

