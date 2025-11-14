Desconocidos atacan a balazos pareja de esposos en Navarrete

La pareja fue atacada a balazos mientras dormían.

SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, República Dominicana.- Una pareja de esposos fue atacada a balazos por desconocidos, la madrugada de este viernes en el municipio Navarrete, en esta provincia.

Según datos preliminares, Robert Martínez Rodríguez, de 29 años, y Claritza Rodríguez, de 26, fueron atacados por desconocidos que llegaron de manera repentina y abrieron fuego contra la vivienda donde éstos dormían.

Ambos fueron trasladados a un centro médico donde se dijo que presentan heridas de consideración.

De acuerdo con Zunilda María Rodríguez, madre del hombre, los agresores habrían realizado al menos seis disparos contra la vivienda. Atribuyó el hecho a viejas rencillas con un comunitario cuya identidad no reveló.

an/am/sp