Desciende mortalidad neonatal en hospitales priorizados en RD

Santo Domingo, 12 feb.- Los hospitales contemplados en el Plan de Reducción de Mortalidad Neonatal de República Dominicana bajaron en un 42 por ciento los decesos antes de los 28 días de nacido durante 2025, respecto a 2021, informaron hoy fuentes oficiales.

El Servicio Nacional de Salud (SNS) precisó que en 2021, tras la pandemia de la Covid-19, se registró el mayor pico de mortalidad neonatal de los últimos 10 años.

El director Materno Infantil y Adolescentes del SNS, doctor Martín Ortiz, destacó además que al comparar los años 2024 y 2025 se evidencia una reducción de 16.8 por ciento, según datos del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica y el Ministerio de Salud Pública.

Los 10 hospitales priorizados dentro de esta estrategia son el Materno Infantil San Lorenzo de Los Minas, Universitario Nuestra Señora de La Altagracia, Reynaldo Almánzar, Renée Klang de Guzmán, Jaime Mota, Alejandro Cabral, Morillo King, Juan Pablo Pina, Ricardo Limardo y La Altagracia, de Higüey.

De acuerdo con Ortiz, estos centros concentran una alta proporción de nacimientos y atenciones neonatales dentro de la Red Pública.

El directivo atribuyó este resultado a la estrategia implementada por el SNS para robustecer la atención materna-infantil y garantizar servicios de salud oportunos.

Entre las acciones desarrolladas figuran la ampliación y equipamiento de unidades de cuidados intensivos neonatales, el mejoramiento de la asistencia obstétrica, la capacitación especializada del personal de salud y el seguimiento de embarazos de alto riesgo.

Asimismo, resaltó programas orientados a la atención de bebés prematuros, prevención de infecciones, traslados neonatales pertinentes y estrategias como «Mamá Canguro».

También se implementan medidas de detección temprana de condiciones que pueden generar discapacidad en los recién nacidos, señaló el funcionario.

of-am