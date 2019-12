Depositan recurso para evitar firma española audite el voto automatizado

Santo Domingo, 26 dic (EFE).- El candidato a senador del Distrito Nacional por la coalición “Juntos Podemos”, Vinicio Castillo, depositó este jueves un recurso ante la Junta Central Electoral (JCE) contra la contratación de la firma española Alhambra Eidos para evaluar el sistema de voto automatizado usado en las eleciones primarias de octubre.

Tras presentar el documento, Castillo explicó a los medios que busca dejar sin efecto la contratación de la compañía española “en virtud de la violación de todo el ordenamiento jurídico que norma la JCE para la contratación de servicios y de obra”.

“En este caso, se ha contratada de manera sorpresiva sin que ningún partido político tuviera conocimiento. Un domingo en la tarde se ha firmado de manera sigilosa y sin ningún consenso” el contrato con la empresa, cuando la propia JCE había anunciado al país que en los próximos días iba a llegar una firma norteamericana para realizar la evaluación, indicó.

Dos procesos de auditoría

El órgano electoral anunció el pasado fin de semana que se realizarán dos procesos de auditoría, uno a cargo de la firma española para analizar el sistema utilizado en las primarias simultáneas del 6 de octubre pasado y otra certificación del sistema que se aplicará en las elecciones Municipales de febrero de 2020, del que se encargará la empresa estadounidense Pro V&V a través de la cooperación que prestará la Fundación Internacional para Sistemas Electorales (IFES).

Para Castillo no tiene sentido meter “de manera subrepticia” a Alhambra Eidos para llevar a cabo la auditoría si la empresa norteamericana va a realizar otro proceso paralelo con fondos de Estados Unidos y de la Organización de Estados Americanos (OEA), manifestó.

Los trabajos de auditoría se realizarán en un plazo máximo de cinco semanas contadas a partir del 3 de enero venidero, y la parte que corresponde al análisis del código fuente se conocerá en las siguientes dos semanas después de esa fecha.

Secreto del voto y no trazabilidad

El acuerdo estipula el pago de 566.037 dólares para que la empresa audite lo relativo al secreto del voto y la no trazabilidad; verificar que no existe una correlación entre el voto y la identidad del votante en el comprobante impreso y comprobar que en la información registrada en las bases de datos y comprobantes físicos no hay referencia que permitan, sugieran o induzcan a relacionar el voto y el votante.

Asimismo, analizar el programa fuente (código fuente) y contrastarlo con el programa objeto de la unidad de votación automatizada, para certificar que el ejecutable instalado es el mismo en todas las urnas de votación utilizadas, entre otros aspectos.

A principios de noviembre pasado, la JCE contrató a la firma Deloitte para que realizara una auditoría al 5 % de las mesas utilizadas en las primarias simultáneas, pero la empresa fue objetada por varios partidos políticos y finalmente declinó el contrato.

El exgobernante Leonel Fernández, quien fue precandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y que abandonó esa formación para liderar La Fuerza del Pueblo (FP) tras perder las primarias denunció que fue víctima de un fraude a causa de la presunta alteración de los resultados de esos comicios en los que se impuso el exministro de Obras Públicas Gonzalo Castillo. EFE

mmv