Deportar haitianos por un tubo y siete llaves

EL AUTOR es dirigente de la entidad patriótica Antigua Orden Dominicana.

Ha pasado ya un tiempo desde que el gobierno que preside Luis Rodolfo Abinader Corona sustituyera al director de migración Venancio Alcántara y nombrara en el puesto al vicealmirante Lee Ballester y anunciara con bombos y platillos en una rueda de prensa que se deportarían hasta 10,000 haitianos semanales. La reacción de las Ong’s, agencias de noticias, prohaitianos y hasta los políticos de Haití no se hizo esperar y alzaron su voz de protesta ante la opinión pública internacional.

Pero lo que conocemos a Luis y su grupo de antipatriotas que él tiene en su gabinete, sabíamos que era sencillamente una manipulación mediática para apaciguar un poco la ira de los duartianos y nacionalistas que protestamos el día 27 de septiembre en el mismo palacio nacional.

1. porque en el país no existe la logística e infraestructura para una deportación masiva a esa escala, pero al igual que se deportan, vuelven y entran como por arte de magia.

2. porque desde que Luis tomó las riendas de nuestra nación. Ha tomado el tema haitiano para sacar capital político. Su discurso siempre ha sido el mismo: que no habrá solución dominicana al problema haitiano, pero les ha entregado nuestros hospitales, escuelas y trabajos.

3. Luis no quiere y no puede resolver el problema haitiano; no hay voluntad política porque el presidente no tiene empatía con el pueblo dominicano, pues se siente más libanés que dominicano.además, él actúa y piensa como empresario y no como presidente. Es imposible para el mandatario llevar a los tribunales a empresarios de la construcción y agricultura porque son sus amigotes, a sabiendas de que violan la ley laboral.

4. Luis le ha entregado a las Ong’s y organismos internacionales el tema haitiano. Es por eso que volvimos a hacer esclavos de los haitianos como en el 1822. Ahora tenemos que pagar el costo de las parturientas que no paran de llegar a nuestras maternidades, la educación a sus vástagos. Ya hemos perdido gran parte de nuestro territorio y algunos de sus funcionarios conspirando contra la destrucción del Estado dominicano porque sencillamente ellos pertenecen a la santa inquisición progresista y reciben un cheque por su traición.

Con lo que está sucediendo en Haití, que es una guerra civil donde las bandas terroristas caníbales torturan y asesinan a sus semejantes, y con lo que está sucediendo en nuestro país, donde algunos de esos salvajes atacan sin piedad a nuestros miembros de los diferentes cuerpos castrenses, era hora de que el gobierno declarara el país en estado de emergencia. Cerrar completamente la frontera y comenzar a deportar haitianos por un tubo y siete llaves.

Muro y canal

¿Y el muro fronterizo y el canal qué pasó ? Bien, gracias. Fue tan solo otra manipulación mediática al estilo del presidente. Ya los haitianos no respetan la autoridad en nuestro territorio, pero tampoco la autoridad se hace respetar, porque hay órdenes de quienes gobiernan el país, que son las Ong’s, de que no lo hagan.

No habrá deportaciones masivas. Tenemos que irnos preparando desde ahora para que en el 2028 llevar al palacio un gobierno nacionalista, pro dominicano y duartiano. De lo contrario, perderemos el país en manos de estos irresponsables del PRM, PLD y la Fuerza del Pueblo.

jpm-am

