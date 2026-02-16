Denuncian también ha habido «fraude millonario» en el SNS

Julio César Tiburcio, presidente ADOCCO.

SANTO DOMINGO, 16 de febrero del 2026.- La Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO) denunció que ha habido falta de transparencia en compras realizadas por el Servicio Nacional de Salud (SNS), durante la gestión del doctor Mario Lama, desde agosto del 2020.

En una declaración escrita que firma su presidente Julio César De la Rosa Tiburcio, la entidad (que lucha en favor de la transparencia y contra la corrupción) cuestiona el modelo de contratación utilizado para las compras en dos renglones del sistema hospitalario público: diálisis peritoneal domiciliaria y nutrición clínica especializada (oral, enteral y parenteral).

Dice que las contrataciones fueron hechas mediante “procesos de excepción por exclusividad, a través de adjudicaciones sucesivas, de las que fueron beneficiadas, las razones sociales: MACROTECH FARMACÉUTICA, S.R.L., HOSPIFAR, S.R.L. y CENTRO INTEGRAL DE MEDICINA RENAL (CIMER)”.

“Para diálisis peritoneal domiciliaria, el monto contratado acumulado supera los RD$7,000 millones desde 2020, programa que se presentó como un servicio continuo con alcance inicial para unos 900 a 1,000 pacientes, sin que exista, información pública consolidada que permita verificar cuántos reciben el servicio efectivamente dentro de la red hospitalaria pública”, agrega ADOCCO.

Señala que para nutrición clínica, han sido reportadas contrataciones por más de RD$4,400 millones “con expansión prevista por un proceso adicional en curso que sumaría RD$1,080 millones, elevando el total proyectado por encima de RD$5,500 millones”.

Afirma que sólo en noviembre del 2020 se produjo una adjudicación por el orden de RD$1,416 millones para diálisis peritoneal domiciliaria y otra en diciembre del mismo año por RD$732 millones para nutrición parenteral y enteral.

EL ESQUEMA PARA EL “FRAUDE”

ADOCCO alega que el entonces director del Servicio Nacional de Salud, Mario Lama, aprovechando la demanda de servicios de los usuarios del sistema de salud pública, “montó un esquema para defraudar al Estado dominicano” por ser los citados servicios “de difícil auditoría”.

Indica que a esta conclusión se llega debido al predominio de procesos de excepción por exclusividad y adjudicaciones sucesivas a los mismos proveedores, limitando la competencia en ambos rubros.

“El festival contempló dos tercios del gasto público en diálisis peritoneal y nutrición clínica desde 2020, concentrado literalmente, en un solo proveedor, bajo esquemas de exclusividad, representando, gasto creciente sin trazabilidad clínica”, añade.

CASO SIMILAR AL DEL SENASA

Indica la Alianza Contra la Corrupción que“estamos en presencia de un caso con mucha similitud con lo ocurrido en el Seguro Nacional de Salud, en el que sce aprovechó la cartera de afiliados del régimen subsidiado, para montar un esquema de contrataciones bajo la modalidad de exclusividad por excepción”.

Dice que en este sentido fueron incluídos rubros que no estaban contemplados en esa canasta, por lo que ADOCCO contempla accionar penalmente contra los responsables de este nuevo intento de afectar el erario.