Denuncian «ineficiencia y dejadez» en consulado RD Miami

FLORIDA.- Un dominicano residente en Alabama recorrió más de 1,050 kilómetros para trámitar la renovación de su pasaporte, debido a que trató de informarse llamando al Consulado General de la República Dominicana en Miami, pero nadie contestó el teléfono.

William Valdez relató en redes sociales que durante días intentó llamar al consulado sin éxito. «Me hicieron dar un viaje desde Alabama hasta Miami, pues me cansé de llamar y nunca nadie contestaba. Cuando llegué me dijeron que necesitaba una cita», publicó.

Dijo que en la sede, además, le informaron que también requería un documento que confirmara su naturalización, trámite que debía hacerse en Santo Domingo.

Antes de volar al país por ese «papelito», decidió contactar al consulado dominicano en Los Ángeles, donde pudo completar el proceso por correo y pagar en línea. Atribuyó la eficiencia de ese consulado a su cónsul, Alfonso Rodríguez, a quien agradeció públicamente. «Aunque a muchos no les guste, ese consulado es el mejor», afirmó.

Su testimonio forma parte de una oleada de quejas de dominicanos que denuncian la imposibilidad de comunicarse con el personal del consulado de Miami. Muchos reportan que las llamadas se cortan tras un largo tono de espera o terminan en una grabadora sin espacio para mensajes.

Al igual que Valdez, son muchos los comentarios que respaldan la falta de atenciones en el mencionado consulado, dirigido por Geanilda Vásquez desde febrero de 2023.

«El teléfono allí está para sonar. Si está de suerte, podría responderle una grabadora, pero la dicha acaba con un «no hay espacio para más mensajes», reza parte del escrito.

jt-am