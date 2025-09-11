Denuncian en la RD «cacería» contra de los comercios chinos
SANTO DOMINGO.- En la República Dominicana hay una “cacería” contra establecimiento comerciales manejados por personas oriundas de China, denunció a medios de prensa la presidenta de la Fundación Flor para Todos, Rosa Ng, quien es una reconocida promotora de las relaciones comerciales entre los dos países.
Criticó los cierres que autoridades locales han hecho de varios de estos establecimientos porque supuestamente han violado normas legales, entre ellas subvaluación y contrabando de mercancías así como falta de permisos, parqueos y de estudios ambientales.
«Yo me pregunto, ¿cómo es posible que tiendas que están construidas desde hace años, de repente hoy resulta ser que digan que no tienen los permisos actualizados? ¿Por qué no lo hicieron en el momento de las construcciones?», preguntó Ng en declaraciones telefónicas ofrecidas al periódico Diario Libre.
OPERAN DESDE HACE 150 AÑOS
Precisamente Ng se encuentra en estos momentos en China, desde donde agregó: «Es un poco extraño, porque los chinos siempre han estado ahí desde hace más de 150 años y la verdad es que la comunidad china se ha destacado siempre por ser una comunidad tranquila, que no se mete en problemas».
También cuestionó recientes declaraciones que, según dijo, ofreció sobre el tema el abogado y dirigente político Marino Vinicio Castillo.
«Ahora viene don Vincho inventando, porque es un invento del pobre… Yo me quedé impactada al ver ese espectáculo, me ha dado mucha pena de los amigos Castillo que llegaran a esos extremos. ¿Para qué y por qué? ¿Qué hay detrás de eso?, me pregunto», agregó la Presidenta de la Fundación Flor para Todos al citado periódico.
Dijo que el pueblo dominicano debe determinar qué le conviene al país porque los chinos están ofreciendo productos a bajos precios en un sistema democrático, de oferta y demanda.
“GUERRA AL COMERCIO ILÍCITO CHINO”
Recientemente el director de Aduanas, Eduardo Sanz Lovazón, dijo que el gobierno dominicano “le ha declarado la guerra al comercio ilícito chino»,.
Ma.ldita madre
SI ME DIERAN A ELEGIR ENTRE CHINOS Y HAITIANOS , 100 VECES ELIJO LA PRIMERA, NO TANTO POR SUS TIENDAS (QUE SON BARATAS) SINO POR SU CULTURA Y COSTUMBRES. TU NUNCA HAS VISTO UN CHINO DEFECANDO EN LA CALLE, NI DE DELINCUENTE COMUN, TODO LO QUE SABEN ES TRABAJAR, Y POR LO MENOS PRODUCEN EMPLEOS. LO QUE HAY ES QUE REGULARIZARLOS, PERO NO HACERLES CERRAR SU FORMA DE VIDA. TOTAL, EN SUS TIENDAS COMPRA EL QUE QUIERE.
Ay,, mi doña,, estos es salvense quien pueda,, porque,, sea los que diriqen esta aldea,, llamado pais el ****.. aqui,, doña es asi..
Pague impuestos, vieja del diablo, evasora.
eso esta mas claro que el agua, el gobierno de Abinaner, por querer caerle en gracia a los gringos se ha dedicado a esa charlataneria.
Recuerden que ustedes tienen una practica desleal no pagan impuestos y contratan mano de abras inlegal todo lo de ustedes se enmarca en la inlegalidad y en destruir la economia de los paises donde llegan son una plaga los articulos que venden son una porqueria