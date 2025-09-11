Denuncian en la RD «cacería» contra de los comercios chinos

Rosa Ng (Foto El Nuevo Diario)

SANTO DOMINGO.- En la República Dominicana hay una “cacería” contra establecimiento comerciales manejados por personas oriundas de China, denunció a medios de prensa la presidenta de la Fundación Flor para Todos, Rosa Ng, quien es una reconocida promotora de las relaciones comerciales entre los dos países.

Criticó los cierres que autoridades locales han hecho de varios de estos establecimientos porque supuestamente han violado normas legales, entre ellas subvaluación y contrabando de mercancías así como falta de permisos, parqueos y de estudios ambientales.

«Yo me pregunto, ¿cómo es posible que tiendas que están construidas desde hace años, de repente hoy resulta ser que digan que no tienen los permisos actualizados? ¿Por qué no lo hicieron en el momento de las construcciones?», preguntó Ng en declaraciones telefónicas ofrecidas al periódico Diario Libre.

OPERAN DESDE HACE 150 AÑOS

Precisamente Ng se encuentra en estos momentos en China, desde donde agregó: «Es un poco extraño, porque los chinos siempre han estado ahí desde hace más de 150 años y la verdad es que la comunidad china se ha destacado siempre por ser una comunidad tranquila, que no se mete en problemas».

También cuestionó recientes declaraciones que, según dijo, ofreció sobre el tema el abogado y dirigente político Marino Vinicio Castillo.

«Ahora viene don Vincho inventando, porque es un invento del pobre… Yo me quedé impactada al ver ese espectáculo, me ha dado mucha pena de los amigos Castillo que llegaran a esos extremos. ¿Para qué y por qué? ¿Qué hay detrás de eso?, me pregunto», agregó la Presidenta de la Fundación Flor para Todos al citado periódico.

Dijo que el pueblo dominicano debe determinar qué le conviene al país porque los chinos están ofreciendo productos a bajos precios en un sistema democrático, de oferta y demanda.

“GUERRA AL COMERCIO ILÍCITO CHINO”

Recientemente el director de Aduanas, Eduardo Sanz Lovazón, dijo que el gobierno dominicano “le ha declarado la guerra al comercio ilícito chino»,.

sp-am