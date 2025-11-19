Denuncian brutalidad policial contra la prensa haitiana

Policías haitianos.

Puerto Príncipe, 19 nov.- La prensa haitiana volvió a denunciar un atropello protagonizado por agentes de la policía comunitaria, muestra de que la nación caribeña sigue siendo hoy uno de los lugares más peligrosos para ejercer el periodismo.

El reportero del medio informativo Tripotay Haiti 509, Wikenson Isma, fue atacado violentamente por los uniformados, precisó el diario Vant Bef Info.

Isma se identificó claramente y llevaba su equipo profesional en el momento de la intervención, pese a lo cual agentes de la policía que patrullaban en un vehículo blanco lo detuvieron y lo maltrataron sin motivo aparente.

El incidente -ocurrido hace pocas horas- provocó inmediatamente la indignación entre los periodistas presentes, que denunciaron un nuevo acto de intimidación contra la prensa.

Tras el atropello, los miembros del gremio presente en el lugar de los hechos exigieron sanciones disciplinarias contra los agentes implicados, pues en su opinión, además de la agresión física se trata de un grave ataque a la libertad de información.

«Los periodistas no impiden que la policía haga su trabajo», sentenció Isma que aún dice estar en shock.

