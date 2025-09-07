Denuncia poca transparencia en uso préstamos tomó Gobierno

imagen

SANTO DOMINGO.- El exministro de Hacienda, Daniel Toribio, denunció falta de transparencia en el uso que ha dado el Gobierno a los préstamos tomados a organismos internacionales.

Criticó que esos fondos han estado «guardados» durante tres años, a pesar de las precariedades y necesidades de la sociedad dominicana.

Dijo que no cuestiona que se tomaran esos préstamos, sino que «después de tres años es que el gobierno dice que va a usar una parte de esos fopndos para el presupuesto complementario».

«Además, hasta la fecha, no se conoce a las instituciones que se asignaron esos préstamos, porque el dinero no puede ir de Tesorería al Banco Central y de ahí al Banco de Reservas, y viceversa, ya que lo correcto es asignárselo a alguna institución», explicó Toribio en el programa D´Agenda, que cada domingo se difunde por Telesistema y TV Quisqueya, donde fue entrevistado por  Héctor Herrera Cabral.

Indicó que «cuando se toma un préstamo, llega a una institución, y es ella la que le da el uso o destino correspondiente». «Ahora puede aparecer que el ministerio o institución descentralizada podría haber gastado ese dinero, cuando no lo hizo, porque el presupuesto hay que equilibrarlo con ingresos y gastos, y como no puede hablarse de que fue un ahorro, ese dinero se le entregó a alguien», abundó.

“¿Tú vas a durar tres años con ese dinero guardado mientras hay muchas necesidades en la sociedad dominicana? Fíjate que yo no estoy diciendo que tú lo hiciste y que ahora sea que lo vaya a usar, pero además hay una opacidad en eso porque, ¿a qué institución se le asignó? O sea, ¿dónde era que estaba el dinero? Porque no podía ir de Tesorería al Banco de Reserva al Central, o de este último al primero”, insistió el también exadministrador del Banco de Reservas.

Reiteró que “eso no funciona así. A ti se te asigna alguna institución, quiere decir que esa institución gastó ese dinero cuando no lo hizo, porque en el presupuesto tiene que aparecer el equilibrio y el gasto”.

Opinó que «la mejor manera de comprobar eso es observando las informaciones de final de año, cuando el gasto de capital se dispara. Posiblemente, a muchos fideicomisos e instituciones no financieras le dieron dinero para que lo tuvieran, y eso era lo que estaba en el Banco Central».

“Esa es otra situación, porque, obviamente, no están diciendo que una buena parte de las reservas del Banco Central estaban infladas, y al comenzar a desmontarla de US$15,000 millones a algo más de US$13,000 millones, era un crecimiento con esteroides, porque el Banco Central en muchas ocasiones ejerce presión para que el gobierno se endeude, con la finalidad de aumentar sus reservas”, precisó.

Compártelo en tus redes:
0 0 votos
Article Rating
guest
6 Comments
Nuevos
Viejos Mas votados
Comentarios en linea
Ver todos los comentarios
Juliet
Juliet
4 minutos hace

I get paid over 220 Dollars per hour working from home with 2 kids at home. i never thought i’d be able to do it but my best friend earns over 15k a month doing this and she convinced me to try. it was all true and has totally changed my life. This is what I do, check it out by Visiting Following Website

HERE—————⊃⫸ C­a­s­h­H­i­v­e­1.C­o­m

0
0
Responder
Alejandro
Alejandro
9 minutos hace

Cómplice de los robos de la familia medina

0
0
Responder
Alejandro
Alejandro
10 minutos hace

Usted debería de estar preso

0
0
Responder
Chelo
Chelo
35 minutos hace

Y lo k uso Danilo y Leonel k tu dice de eso

0
0
Responder
PoBeto mil
PoBeto mil
40 minutos hace

Oye este pedante corrupto viejo si verguenza y en Los gobiernos tuyos Los ubo

0
0
Responder
Robert de
Robert de
2 horas hace

Olga quienes hablan el man pío los de Leonel Fernández que defalco el estado dominicano salió millonario jamás a trabajado vive de los bienes sustraídos

0
0
Responder