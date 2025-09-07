Denuncia poca transparencia en uso préstamos tomó Gobierno

SANTO DOMINGO.- El exministro de Hacienda, Daniel Toribio, denunció falta de transparencia en el uso que ha dado el Gobierno a los préstamos tomados a organismos internacionales.

Criticó que esos fondos han estado «guardados» durante tres años, a pesar de las precariedades y necesidades de la sociedad dominicana.

Dijo que no cuestiona que se tomaran esos préstamos, sino que «después de tres años es que el gobierno dice que va a usar una parte de esos fopndos para el presupuesto complementario».

«Además, hasta la fecha, no se conoce a las instituciones que se asignaron esos préstamos, porque el dinero no puede ir de Tesorería al Banco Central y de ahí al Banco de Reservas, y viceversa, ya que lo correcto es asignárselo a alguna institución», explicó Toribio en el programa D´Agenda, que cada domingo se difunde por Telesistema y TV Quisqueya, donde fue entrevistado por Héctor Herrera Cabral.

Indicó que «cuando se toma un préstamo, llega a una institución, y es ella la que le da el uso o destino correspondiente». «Ahora puede aparecer que el ministerio o institución descentralizada podría haber gastado ese dinero, cuando no lo hizo, porque el presupuesto hay que equilibrarlo con ingresos y gastos, y como no puede hablarse de que fue un ahorro, ese dinero se le entregó a alguien», abundó.

“¿Tú vas a durar tres años con ese dinero guardado mientras hay muchas necesidades en la sociedad dominicana? Fíjate que yo no estoy diciendo que tú lo hiciste y que ahora sea que lo vaya a usar, pero además hay una opacidad en eso porque, ¿a qué institución se le asignó? O sea, ¿dónde era que estaba el dinero? Porque no podía ir de Tesorería al Banco de Reserva al Central, o de este último al primero”, insistió el también exadministrador del Banco de Reservas.

Reiteró que “eso no funciona así. A ti se te asigna alguna institución, quiere decir que esa institución gastó ese dinero cuando no lo hizo, porque en el presupuesto tiene que aparecer el equilibrio y el gasto”.

Opinó que «la mejor manera de comprobar eso es observando las informaciones de final de año, cuando el gasto de capital se dispara. Posiblemente, a muchos fideicomisos e instituciones no financieras le dieron dinero para que lo tuvieran, y eso era lo que estaba en el Banco Central».

“Esa es otra situación, porque, obviamente, no están diciendo que una buena parte de las reservas del Banco Central estaban infladas, y al comenzar a desmontarla de US$15,000 millones a algo más de US$13,000 millones, era un crecimiento con esteroides, porque el Banco Central en muchas ocasiones ejerce presión para que el gobierno se endeude, con la finalidad de aumentar sus reservas”, precisó.