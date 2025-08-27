Denuncia “asedio” de la Fuerza del Pueblo a dirigentes del PLD

SANTO DOMINGO.- El vocero del Bloque de Diputados del Partido de la Liberación Dominicana (PLD, Gustavo Sánchez, acusó a la Fuerza del Pueblo (FP) de asediar a dirigentes, miembros y simpatizantes peledeistas para que renuncien de su organización y pasen a sus filas.

Dijo que los peledeístas «son acosados a los fines de desmotivar su permanencia en el PLD y con la promesa de posiciones partidarias y candidaturas para el 2028».

Responsabilizó de esas acciones a Radhamés Jiménez, vicepresidente de la FP, quien «actúa como comandante en jefe de la Guardia Pretoriana del leonelismo».

«Con esa actitud, la Fuerza del Pueblo y su alta dirección desconocen la necesidad de un respeto mutuo y no entienden que el adversario común a ambos partidos es el PRM, agrupación que ostenta la dirección del Estado, declaró el también miembro del Comité Político del PLD.

Advirtió que los peledeístas “hemos sido respetuosos del cumplimiento de ese procedimiento de trabajo político desde la oposición”.

alegó que “la campaña de asedio ha resurgido luego de que todas las encuestas últimas reflejan un reposicionamiento del Partido de la Liberación Dominicana».

«Ante esa realidad, algunos dirigentes de la Fuerza del Pueblo, con Radhamés Jiménez a la cabeza, quieren validar su accionar político identificando al PLD como objetivo electoral”, dijo Sánchez en rueda de prensa.

