Denuncia “asedio” de la Fuerza del Pueblo a dirigentes del PLD
SANTO DOMINGO.- El vocero del Bloque de Diputados del Partido de la Liberación Dominicana (PLD, Gustavo Sánchez, acusó a la Fuerza del Pueblo (FP) de asediar a dirigentes, miembros y simpatizantes peledeistas para que renuncien de su organización y pasen a sus filas.
Dijo que los peledeístas «son acosados a los fines de desmotivar su permanencia en el PLD y con la promesa de posiciones partidarias y candidaturas para el 2028».
Responsabilizó de esas acciones a Radhamés Jiménez, vicepresidente de la FP, quien «actúa como comandante en jefe de la Guardia Pretoriana del leonelismo».
«Con esa actitud, la Fuerza del Pueblo y su alta dirección desconocen la necesidad de un respeto mutuo y no entienden que el adversario común a ambos partidos es el PRM, agrupación que ostenta la dirección del Estado, declaró el también miembro del Comité Político del PLD.
Advirtió que los peledeístas “hemos sido respetuosos del cumplimiento de ese procedimiento de trabajo político desde la oposición”.
alegó que “la campaña de asedio ha resurgido luego de que todas las encuestas últimas reflejan un reposicionamiento del Partido de la Liberación Dominicana».
«Ante esa realidad, algunos dirigentes de la Fuerza del Pueblo, con Radhamés Jiménez a la cabeza, quieren validar su accionar político identificando al PLD como objetivo electoral”, dijo Sánchez en rueda de prensa.
jt-am-sp
Que triste realidad la de ustedes,, PORQUE,, porque su mision y es lo debe de ser apollar as la F.D.. PARA Salir de estos demonios,, tan simple como esos..
son del mismo costal,,,,,,,gran cosa
SE LE VAN A IR TODOSSSSSSS POR MUCHO, YA EL PLD QUE SE RINDA, DANILO FUE Y ES EL CAUSANTE DE TODO ESO, POR AMBICIOSO QUERIENDO DESTRUIR A LEONEL Y SE DESTRUYO EL MISMO AL JUNTO DE SU FAMILIA, VALLANSE TODO AL LA FUERZA DEL PUEBLO, AHORA CON TIEMPO, MAS TARDE NO LO QUEREMOS, AHORA O NUNCA
Basuras iguales en el basurero…..
Son dos lacras iguales y si sumamos al PRM son tres……
Que gritones!!! Y ustedes porque no lo asedian tambien? No quieren o no pueden?
Y que quiere ese carajo si todo el Mundo sabe que son una misma vaina? Quiere pasar por héroe al denunciar un disparate que se ve a leguas? Búsquese algo con más razonamiento compadre y siga cogiendo su barrilito que a lo mejor eso es lo que quiere ocultar con denuncias tan pendejas y estúpidas. Quedan algunos indios pero no somos todos. Otros ya sabemos dónde venden espejos más baratos.
YO NO ENTIENDO , DANILO Y GUSTAVO DECÍAN QUE ESTABAN REGRESANDO Y NO HE VISTO A NADIE DE LA FUERZA DEL PUEBLO ACUSANDO A NADIE.
QUIEN HA DESMOTIVADO A LOS PELEDEISTS ES DANILO QUIEN POR RESENTIDO Y AMARGADO PREFIRIÓ QUE EL PLD PIERDA LAS ELECCIONES.
Usted tiene razon danilo medina es rencoroso y egoista con sus mismos compáñeros, saco a varios de los fundadores del pld y se quiso adueñar del partido, es u ingrato resentido que se queden el y su familia y todos los que son iguales que el, lo que pasa es que los que se van no se sienten bien con el y su grupo, que se vaya todo el que quieta , que ya nos hartamos de ese grupo de corrupto y egoista, no simpatiso por radhames jimenez, pero sy soy de la fuerza del pueblo, que degen a ese… Leer mas »
GUSTAVO COMIENZA A LLORAR TEMPRANO, LOS DIRIGENTES DEL PLD LE COGIERON LA SEÑA AL GRUPITO DE RESENTIDOS DANILISTAS DEL PLD, Y SABEN QUE EN EL 28 , SOLO HAY DOS OPCIONES, Ó SIGUE EL PRM Ó GANA LA FUERZA DEL PUEBLO, POR LO QUE USTEDES ESTÁN CREANDO LA NARRATIVA PARA APOYAR AL PRM, EN ESTA VUELTA EL PLD NO TIENE NINGUNA POSIBILIDAD.
Cuantos lloriqueo, esas son excusas para justificar el descalabro qué tiene el Danilato, buen bandido
¡Mátense!