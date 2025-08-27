Denuncia “asedio” de la Fuerza del Pueblo a dirigentes del PLD

imagen

SANTO DOMINGO.- El vocero del Bloque de Diputados del Partido de la Liberación Dominicana (PLD, Gustavo Sánchez, acusó a la Fuerza del Pueblo (FP) de asediar a dirigentes, miembros y simpatizantes peledeistas para que renuncien de su organización y pasen a sus filas.

Dijo que los peledeístas «son acosados a los fines de desmotivar su permanencia en el PLD y con la promesa de posiciones partidarias y candidaturas para el 2028».

Responsabilizó de esas acciones a Radhamés Jiménez, vicepresidente de la FP,  quien «actúa como comandante en jefe de la Guardia Pretoriana del leonelismo».

«Con esa actitud, la Fuerza del Pueblo y su alta dirección desconocen la necesidad de un  respeto mutuo y no entienden  que el adversario común a ambos partidos es el PRM, agrupación que ostenta la dirección del Estado,  declaró el también miembro del Comité Político del PLD.

Advirtió que los peledeístas “hemos sido respetuosos del cumplimiento de ese procedimiento de trabajo político desde la oposición”.

alegó que “la campaña de asedio ha resurgido luego de que todas las encuestas últimas reflejan un reposicionamiento del Partido de la Liberación Dominicana».

«Ante esa realidad, algunos dirigentes de la Fuerza del Pueblo, con Radhamés Jiménez a la cabeza, quieren validar su accionar político identificando al PLD como objetivo electoral”, dijo Sánchez en rueda de prensa.

jt-am-sp

iCampesino
iCampesino
1 minuto hace

Que triste realidad la de ustedes,, PORQUE,, porque su mision y es lo debe de ser apollar as la F.D.. PARA Salir de estos demonios,, tan simple como esos..

0
0
Responder
victor bue
victor bue
31 minutos hace

son del mismo costal,,,,,,,gran cosa

0
-1
Responder
BERNABE
BERNABE
39 minutos hace

SE LE VAN A IR TODOSSSSSSS POR MUCHO, YA EL PLD QUE SE RINDA, DANILO FUE Y ES EL CAUSANTE DE TODO ESO, POR AMBICIOSO QUERIENDO DESTRUIR A LEONEL Y SE DESTRUYO EL MISMO AL JUNTO DE SU FAMILIA, VALLANSE TODO AL LA FUERZA DEL PUEBLO, AHORA CON TIEMPO, MAS TARDE NO LO QUEREMOS, AHORA O NUNCA

1
0
Responder
Luis
Luis
45 minutos hace

Basuras iguales en el basurero…..

0
-1
Responder
Luis
Luis
47 minutos hace

Son dos lacras iguales y si sumamos al PRM son tres……

0
0
Responder
Tolomeo
Tolomeo
52 minutos hace

Que gritones!!! Y ustedes porque no lo asedian tambien? No quieren o no pueden?

0
0
Responder
Francisco
Francisco
58 minutos hace

Y que quiere ese carajo si todo el Mundo sabe que son una misma vaina? Quiere pasar por héroe al denunciar un disparate que se ve a leguas? Búsquese algo con más razonamiento compadre y siga cogiendo su barrilito que a lo mejor eso es lo que quiere ocultar con denuncias tan pendejas y estúpidas. Quedan algunos indios pero no somos todos. Otros ya sabemos dónde venden espejos más baratos.

0
0
Responder
Carlos peg
Carlos peg
58 minutos hace

YO NO ENTIENDO , DANILO Y GUSTAVO DECÍAN QUE ESTABAN REGRESANDO Y NO HE VISTO A NADIE DE LA FUERZA DEL PUEBLO ACUSANDO A NADIE.

0
0
Responder
Carlos peg
Carlos peg
1 hora hace

QUIEN HA DESMOTIVADO A LOS PELEDEISTS ES DANILO QUIEN POR RESENTIDO Y AMARGADO PREFIRIÓ QUE EL PLD PIERDA LAS ELECCIONES.

0
0
Responder
Mariposa r
Mariposa r
43 minutos hace
Responder a  Carlos peg

Usted tiene razon danilo medina es rencoroso y egoista con sus mismos compáñeros, saco a varios de los fundadores del pld y se quiso adueñar del partido, es u ingrato resentido que se queden el y su familia y todos los que son iguales que el, lo que pasa es que los que se van no se sienten bien con el y su grupo, que se vaya todo el que quieta , que ya nos hartamos de ese grupo de corrupto y egoista, no simpatiso por radhames jimenez, pero sy soy de la fuerza del pueblo, que degen a ese… Leer mas »

0
0
Responder
Carlos peg
Carlos peg
1 hora hace

GUSTAVO COMIENZA A LLORAR TEMPRANO, LOS DIRIGENTES DEL PLD LE COGIERON LA SEÑA AL GRUPITO DE RESENTIDOS DANILISTAS DEL PLD, Y SABEN QUE EN EL 28 , SOLO HAY DOS OPCIONES, Ó SIGUE EL PRM Ó GANA LA FUERZA DEL PUEBLO, POR LO QUE USTEDES ESTÁN CREANDO LA NARRATIVA PARA APOYAR AL PRM, EN ESTA VUELTA EL PLD NO TIENE NINGUNA POSIBILIDAD.

0
0
Responder
Jozam
Jozam
1 hora hace

Cuantos lloriqueo, esas son excusas para justificar el descalabro qué tiene el Danilato, buen bandido

0
0
Responder
Federico C
Federico C
1 hora hace

¡Mátense!

0
0
Responder