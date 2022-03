Demóstenes ve discurso Abinader insulso y lleno de imprecisiones

Demóstenes Martínez.

SANTO DOMINGO.- El miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo (FP), Demóstenes Martínez, calificó el discurso de rendición de cuentas el pasado domingo del presidente Luis Abinader de insulso, cargado de imprecisiones y omisiones.

Dijo que el Mandatario dejó fuera obras tan importantes como el monorriel de Santiago y la carretera del ámbar que comunicaría Santiago-Puerto Plata; tampoco se pronunció sobre qué hacer para abaratar los altos costos de la vida, situación que tiene arrinconados a todos los dominicanos.

En documento de prensa Martínez indicó que llamó su atención que temas como el de la juventud no se trató así como los planes con que se cuenta para impulsar ese importante segmento de la sociedad.

“El discurso no llenó las expectativa del pueblo dominicano, ya que no se trataron a profundidad temas tan primordiales como el alto costo de los combustibles, solo escuchamos teoría, pero nada concreto, el tema de los hidrocarburos es algo transversal a todos los sectores y se deben buscar soluciones inmediatas”, señaló el ex diputado.

EL DESEMPLEO

Con relación a los altos niveles de desempleos que experimenta el país y su recuperación, Martínez precisó que el presidente Abinader no fue sincero, ya que él dijo una cosa y en la página oficial del Banco Central, la información es otra.

Opinó que no son ciertas las declaraciones del Mandatario acerca del crecimiento económico del país durante el 2021, cuando asegura que creció un 12.7%, «más bien se trata de un rebote económico, ya que se debe comparar con el 2019, y no con el 2020, porque en ese año la dinamización económica del país se vio afectado por la pandemia de la Covid-19».

