Delincuentes ‘legales’

EL autor es periodista. Reside en Santo Domingo.

( y 2 )

En mi artículo anterior citaba como una ‘banda de delincuentes legales’ compuesta por alguaciles, fiscales, abogados, policías y turberos ejecutan violentos embargos y desalojos. Hoy les comparto lo que ocurre en los denominados tribunales de Trabajo, ubicados en el ensanche La Fe, de la capital, para saber lo que es caer en una trampa legal de ‘brinco y espanto’.

En ese recinto opera una maraña de abogados, pica-pleitos, buscones, alguaciles y jueces, reburujados en un mismo objetivo: aterrorizar, para sacarle dinero a cualquier empleador al que un trabajador le endilgue abuso o falta de pago de prestaciones.

Corre como reguero de pólvora ente empleados de cualquier empresa o negocio que en ese recinto de ‘justicia’ hay ‘estructuras’ que por un porcentaje –mínimo el 30%- pueden ‘obligar’ a los empleadores a pagar abultadas ‘prestaciones’. Hacen citaciones ‘en el aire’ para poner al empleador en ‘defecto’ y obligarlo a ‘negociar’. Hay jueces que parecieran estar en el contubernio, pues con sus ‘formas’ y ‘decisiones’ sirven de vehículo para la estafa. Eso se percibe desde que se entra a la ‘sala augusta’ de alguno de esos tribunales.

Compartida esta experiencia, que nadie me contó, si no que la viví, no de pocos empresarios, empleadores y abogados ‘de verdad’ he oído las más asombrosas historias de extorsiones ‘legales’ en esta área, que usted se pueda imaginar.

Comparto estas experiencias, esperanzado en que los encargados del Sistema tengan ‘tela por donde cortar’, si es que realmente pretenden ‘adecentar’ la Justicia del país.

ALMOMENTO.NET publica los artículos de opinión sin hacerles correcciones de redacción. Se reserva el derecho de rechazar los que estén mal redactados, con errores de sintaxis o faltas ortográficas.