Del Castillo Saviñón renuncia del PLD «en paz y agradecido»

José del Castillo Saviñón

SANTO DOMINGO.- El exsenador y exministro de Industria y Comercio de la República Dominicana, José del Castillo Saviñón, renunció del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), donde militó por casi 20 años.

El también expresidente del Consejo Directivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones expresó en una carta que publicó en sus redes sociales que se va «en paz y muy agradecido».

“Me despido con sentimientos encontrados, pero, sobre todo, con un profundo agradecimiento por darme la oportunidad de ser parte de la plataforma de formación y crecimiento político que constituyó para mí el PLD, desde el que he podido servir en distintos espacios públicos y partidarios a los mejores intereses de la provincia Barahona, región suroeste y el resto del país, a la vez que me ha permitido construir en todo el país lazos de afecto y amistad imperecederos que trascienden la política partidaria”, dice la misiva.

En la publicación, dirigida al expresidente Danilo Medina y al secretario general del PLD, Johnny Pujols, Del Castillo Saviñón, quien en mayo de 2024 renunció del Comité Político, aclaró que “no está en mi ánimo entrar en confrontaciones estériles que nada aportan”.