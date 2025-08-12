Del Castillo Saviñón renuncia del PLD «en paz y agradecido»
SANTO DOMINGO.- El exsenador y exministro de Industria y Comercio de la República Dominicana, José del Castillo Saviñón, renunció del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), donde militó por casi 20 años.
El también expresidente del Consejo Directivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones expresó en una carta que publicó en sus redes sociales que se va «en paz y muy agradecido».
“Me despido con sentimientos encontrados, pero, sobre todo, con un profundo agradecimiento por darme la oportunidad de ser parte de la plataforma de formación y crecimiento político que constituyó para mí el PLD, desde el que he podido servir en distintos espacios públicos y partidarios a los mejores intereses de la provincia Barahona, región suroeste y el resto del país, a la vez que me ha permitido construir en todo el país lazos de afecto y amistad imperecederos que trascienden la política partidaria”, dice la misiva.
En la publicación, dirigida al expresidente Danilo Medina y al secretario general del PLD, Johnny Pujols, Del Castillo Saviñón, quien en mayo de 2024 renunció del Comité Político, aclaró que “no está en mi ánimo entrar en confrontaciones estériles que nada aportan”.
Se rumora que esta Danilo se quiere ir para la FP pero me temo que ahi no lo van a aceptar.
CLARO, SE ACABO’ LA TETA DEL PLD, QUE NO VOLVERA’, Y AHORA BUSCARA’ O UN NOMBRAMIENTO CON LA TAYOTA O ENGANCHARSE A LA FUPU, SUS ANTIGUOS COMPAÑEROS DE CHUPADERA DEL ERARIO. ESTE AVIVATO ES UN COME SIEMPRE Y QUIERE SEGUIR HASTA SU ULTIMO DIA. ESTAMOS JODIDOS…
UN HOMBRE DEL PAIS: NOMBRELO ,PRESIDENTE!!! : UN CABALLO EN SU PROFESION : GENTE BUENA ,PREPARADA Y SABIA . OLVIDESE DE POLITICA PARTIDISTA. ESTA SON LA GENTE QUE NECESITAMOS ..
HE DICHO !!!
Y LO DICE POLITO VEGA EN NUEVA YORK : CAMBIO ,CAMBIO!!!…Y QUE VIVA LA DIASPORA DOMINICANA!!!
Bueno. Lo que se bislumbra en el P L D es que el P R D y el partido reformista lo esperan para firmar el grupo de las bizagaras
Por naturaleza cuando el barco se hunde las ratas salen a flote, está rémora de la política dice que se va en paz y tranquilo, ahorita llega como el que no quiere la cosa a la FUPU, este es un come siempre, esperen próximamente unos cuantos más, estos son los políticos que se gastan y por ende los que se merecen por ignorantes.-
Vaya con Dios y lo que recogió!
GRACIAS,HERMANO ..A ESE LO NECESITAMOS …PURA DOMINICANIDAD!!!
En paz y agradecido por lo que logré en tiempo de poder. Todo los que se han ido si tuvieran en el poder no se hubieran ido. Lo que pasa es que el guiso se acabó y el tufo del poder también.
Hijo la F.P .. TE ESPERA..
ñ