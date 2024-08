Definitivamente Haití no estará en acto toma posesión de Abinader

PUERTO PRINCIPE, 15 ago .- El Gobierno interino de Haití informó de manera definitiva que no enviará representantes al acto de toma de posesión del presidente reelecto de República Dominicana, Luis Abinader.

Santo Domingo cerró el 11 de septiembre del año pasado el espacio aéreo entre ambos países, tras el conflicto relacionado con la construcción de un canal de riego en Haití con toma de agua en el río Masacre.

RESPUESTA HAITIANA

Aunque el canciller de República Dominicana, Roberto Alvarez, informó que esta prohibición no se aplica a los vuelos diplomáticos y humanitarios, su homóloga haitiana, Dominique Dupuy, respondió hoy que «las autoridades haitianas no quieren beneficiarse de un privilegio al que el pueblo haitiano no tiene acceso».

Reiteró que las autoridades exigen la reapertura total del espacio aéreo sin limitarse a excepciones y sin negociaciones.

EL diario digital Haití Libre comentó que el primer ministro provisional, Garry Cornille y el presidente del Consejo Presidencial de Transición, Edgar Leblanc también le expresaron a Abinader la imposibilidad de salir de Haití «debido a las múltiples obligaciones urgentes relacionadas con la situación nacional».

