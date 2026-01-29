Defensa José Ramón Peralta ve acusación de disparate y política

José Ramón Peralta durante una audiencia.

SANTO DOMINGO.- Los abogados del exministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, calificaron como «una locura» y un «esperpento» la acusación del Ministerio Público, la cual, según afirman, está exenta de pruebas.

Santiago Rodríguez y Pedro Balbuena solicitaron a la jueza Altagracia Ramírez declarar la nulidad de las imputaciones de los fiscales contra el exfuncionario, las que atribuyeron, además, a un asunto político.

Junto a Emery Colomby Rodríguez representan a Peralta en el caso que se denominó como Operación Calamar.

NO HAY PRUEBAS DE FALSIFICACION Y ENGAÑO

Rodríguez dijo que en ninguna parte de la acusación, de más de 3,600 páginas, se demuestra que Peralta haya falsificado documentos e incurrido al engaño para despojar a alguien de su propiedad.

Balbuena, de su lado, afirmó que el Ministerio Público no tiene ninguna prueba de ninguno de sus señalamientos, incluyendo el de financiamiento ilícito de partidos políticos.

ACUSACION DE ESTAFA AL ESTADO POR MAS DE 19 MIL MILLONES

Peralta y los exministros Donald Guerrero, de Hacienda; y Gonzalo Castillo, de Obras Públicas, son los principales señalados en una presunta Estafa al Estado que sobrepasa los 19,000 millones de pesos.

Entre las acusaciones que se les hace se incluyen el pago irregular de propiedades declaradas de utilidad pública y financiamiento ilícito de partidos políticos.

an/am