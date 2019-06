Declaran culpables cinco acusados de matar a Junior Guzmán en El Bronx

NUEVA YORK – El jurado del juicio por la muerte a machetazos del joven dominicano Lesandro Guzmán Feliz ,conocido como ‘Junior’, alcanzó este viernes un veredicto: los cinco acusados de matarlo a machetazos en El Bronx fueron declarados culpables.

El joven no falleció inmediatamente y él mismo trató por su propio pie llegar a un hospital, pero no lo consiguió debido a las heridas. Los supuestos asesinos entonces pidieron luego perdón a la familia porque, según explicaron, el dominicano no era la persona que querían linchar.