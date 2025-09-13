Decano de la UASD advierte lentitud económica en la RD

SANTO DOMINGO. –El decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Antonio Ciriaco, afirmó que la economía dominicana atraviesa un proceso de preocupante lentitud.

Durante una entrevista en el programa “Matutino Su Mundo”, explicó que, como estímulo a la economía ante la desaceleración del crecimiento, el Banco Central (BC) inyectó RD$81,000 millones al sistema financiero, a una tasa de interés inferior al 9 %.

No obstante, advirtió que la medida causó un aumento de las importaciones y presiones en el mercado cambiario, donde el dólar superó los RD$63 antes de retroceder tras la intervención del ente regulador.

MAYOR VOLATILIDAD CAMBIARIA EN JULIO

El economista señaló que en julio el crecimiento mejoró a un 2.9%, pero acompañado de una mayor volatilidad cambiaria.

Sobre la reciente reunión de la Junta Monetaria con el sector financiero, indicó que el objetivo fue la ampliación de los controles en el mercado cambiario con la incorporación de más instituciones a la plataforma del BC, para evitar maniobras especulativas.

De acuerdo con Ciriaco, esta decisión adoptada por la Junta Monetaria permitirá el establecimiento de normas comunes y la detección de cualquier tipo de fraude.

El mercado cambiario no es libre, está controlado por el BC y debe seguir así, porque cualquier variación en el dólar se traduce en precios más altos para la canasta básica, expresó el economista.

ALZA EN LA DIVISA AFECTA A LA POBLACIÓN

Recordó que, en una economía dependiente de importaciones, cada alza en la divisa afecta a la población, ya que la mayoría de los dominicanos percibe salarios en pesos y cuando el dólar sube los precios se disparan.

agl/of-am