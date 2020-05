Debaten en la UASD sobre credibilidad de los medios de comunicación en RD

SANTO DOMINGO.- Un panel virtual organizado por la Escuela de Comunicación de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) desarrolló el debate sobre credibilidad de los medios de comunicación, redes sociales y fake news e n tiempo de COVId-19.

El evento contó con las ponencias del abogado Namphi Rodríguez y de los profesores Oscar Peña y Jenfri Jiménez, de la Escuela de Comunicación de la UASD.

También, de la maestra y coordinadora de post grado de la Escuela, Helen Hasbun,; el profesor y secretario general del CDP Seccional Santiago, Carlos Arroyo y del director de la Escuela, Félix Almonte.

El encuentro se realizó a través de la plataforma Zoom y las redes sociales de la escuela y contó con la participación directa de más de 200 personas, quienes se envolvieron en un intercambio oral y escrito con los expositores.

Impacto del panel

El panel alcanzó 100 personas en Zoom y un alcance en Facebook de 2000 personas. Generó 138 comentarios y más de 800 reproducciones. Cien seguidores del fanpage de la escuela lo vieron en directo.

Sobre la realidad que representan los medios digitales y su credibilidad, Max García -un comentarista- dijo: “La versión digital del Periódico New York Times, ahora tiene más suscriptores digitales que The Wall Street Journal, The Washington Post y los 250 periódicos locales de Gannett combinados, según los datos más recientes”.

Después de dos horas de debates, al finalizar el evento, pasado las 8:00 de la noche, el moderador, Félix Almonte, agradeció a los ponentes su participación.

Quienes deseen ver el evento grabado, pueden hacerlo a través de Facebook y YouTube buscando con el usuario ecosocialuasd en las respectivas redes sociales.

JPM/of-am