De Rumai » Palitos de Como» a Leonel (OPINION)

El autor es abogado. Reside en San Juan de la Maguana

Hace algunos años un joven de origen haitiano realizó una composición musical cuyo nombre es «Palito de Coco». Dicha pieza musical y su ritmo atrajo tanto que dónde se escuchaba palito de coco resultó muy contagioso por su melodía y, por el encanto de Rumai al cantar la canción.

Lo cierto es, qué fue tan acogida que se utilizó en la campaña de Hugo Chávez en Venezuela. También logró viajar a Nueva York, y de un momento a otro, se apagó «Palito de Coco». De Rumai nada se ha sabido. Eso pudiera ocurrir con determinados candidatos en la política.

Para los años 2004 hasta el 2012 escuchar a un Leonel Fernández llamaba tanto la atención que las personas dejaban cuánto tenían que hacer porque el hombre de Villa Juana iba hablar al país. Era un ser que irradiaba tanto entusiasmo al hablar que mayoría de los dominicanos nos sentíamos orgulloso de él, y de sus dotes intelectuales.

El trato fino al hablar de Leonel, el expresidente, en la televisión, al dirigirse al país, para algunos nos hacía pensar que nos encontramos en la República dominicana con él licenciado Vidriera de la novela ejemplar aquella de Miguel de Cervantes y Saavedra, «El hombre de la célebre obra de Don Quijote de la Mancha».

La verdad es que el tiempo ha pasado y predomina el viejo dicho de que los hombres no son como inician, son como terminan. Decimos esto porque tenemos una sociedad repleta de problemas de todo tipo, delincuencia, inseguridad, carestía, corrupción, falta de energía, agua potable, desempleos y un gobierno con una actitud servir y manifiesto arrodillamiento hacia la nación norteamericana.

Lo que va a pasar jamás se ha visto, y estaremos por verlos a la vuelta de la esquina. El gobierno de los Estados Unidos anunció un aumento de los aranceles a todos los productos norteamericano que llegan al país, que son bastante a decirle la verdad y, a ellos se agrega que si el país realiza transacciones comerciales con Venezuela nos veremos compelido a más sanciones de parte del gobierno de Donal Trump.

En medio de toda esta situación el presidente Luis Abinader y Leonel Fernández, líder de la oposición, nada dicen frente al problema que está a la vuelta de la esquina. Es muy lamentable: los dominicanos no tenemos líderes que frente al gobierno de los estados unidos nos defiendan por lo que veo ¡Nos llevó quien nos trajo¡.

Decimos todo lo anterior porque lo que se espera no será nada bueno, veremos cómo la clase media va a descender hasta más no poder y lo peor es qué los líderes principales miran para él otro lado.De todo ésto sacamos la conclusión de que el país no tiene doliente ni nadie a quien gritarle nuestras necesidades y a los pobres se los llevó quien lo trajo.

Podemos decir que a partir del próximo mes ni siquiera diré que nos preparemos para lo que va a llegar,sólo decir ¡Ay, Dio mío, agarranos confesados! Mientras Leonel Fernández tiene un respaldo de Luis Abinader y su situación está más que resuelta, pero, y, a los pobres qué les espera…

Todo lo anterior ha devenido en una falta de credibilidad del expresidente Leonel Fernández, ya no conquista tanto la atención como en otras ocasiones. Hoy, los dominicanos no estamos enfocados en un Leonel, ni en un Luis Abinader, más bien, la sociedad está inmersa en la juventud en buscar una fórmula para que salgamos de la crisis existente y de aquella que vendrá.

Leonel Fernández frente a todos estos problemas se ha hecho el mudo, creo que ya los dominicanos no nos sentímos orgullosos de ese Leonel Fernández de los años noventa hasta el dos mil doce, todo lo contrario, es considerado como uno de los líderes políticos que carga en su conciencia una gran cuota de responsabilidad de los males que tenemos los dominicanos junto al actual mandatario.

Por todo lo antes dicho y a causa del comportamiento del tres veces presidente de la república dominicana, es de esperarse que si la juventud se empodera la gestión del expresidente pasarán como ocurrido a Rumai y la canción «Palito de Coco» que pocos se acordaran de ella, las cuales fueron superadas por Danilo Medina y no creo que la de Luis Abinader hayan sudo tan mala, en cambio ellos han hecho cuestiones tan grandes y más que aquellas que hizo Leonel Fernández

jpm-am