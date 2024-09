De política y otros asuntos (OPINION)

Periodista Luis Céspedes Peña

Los partidos políticos deben restablecer las escuelas de formación política, como las que durante un tiempo desarrollaron los partidos de la Liberación Dominicana (PLD) y Revolucionario Dominicano (PRD), las cuales produjeron resultados positivos.

Hoy, la única organización política que realiza un proceso formativo es la Fuerza del Pueblo, que dirige el ex Presidente Leonel Fernández Reyna, a través de la Fundación Global para el Desarrollo (FUNGLODE). ¡Ahí está el reto!

Aborto

Los legisladores deben saber que una ley adjetiva no modifica ningún artículo de la Constitución de la República.

Y si una ley no tiene calidad jurídica para modificar la Constitución, para qué se incluye a las discusiones del Código Penal, el asunto del aborto. Si los legisladores abortistas quieren lograr ese objetivo, que lo incluyan en la reforma constitucional que propone el Presidente Luis Abinader. ¿Por qué? Porque la Constitución prohíbe el aborto, llámese causales o no.

Pero el jefe de Estado sabe que la aprobación del aborto, en cualquiera de sus circunstancias, enfrenta al gobernante Partido Revolucionario Moderno (PRM) con más del 98 por ciento de los dominicanos, los cuales son creyentes o simpatizantes de las Iglesias Católica y las diferentes denominaciones evangélicas, radicalmente opuestas a los asesinatos de niños antes de nacer, como después de nacidos.

PRM

En otro sentido, pensamos que la decisión del PRM de tirar al ruedo callejero a un grupo de aspirantes presidenciales, a cuatro años de las elecciones del 2028, es el peor de los errores tánicos de esa organización política. ¡El mismo error que cometió el PLD, que le produjo dos derrotas consecutivas!

Los aspirantes van a comenzar a fortalecer cada quien a su grupo, y cuando llegue la decisión de la escogencia, sucederá lo mismo que le pasó al PLD, que los que no fueron escogidos para la candidatura presidencial, simplemente se sentaron a escuchar las voces de la derrota en las dos elecciones pasadas.

Abel Martínez, que fue el candidato presidencial, perdedor, sólo contó con el apoyo de algunos de los miembros del Comité Político. Ahora se busca eliminar a Abel Martínez, con el show de una señora que alega que éste la abusó cuando tenía 16 años y supuestamente la dejó embarazada de un niño.

Pero eso ocurrió hace más de 18 años y es en este momento que la dama hace pública su denuncia. ¡Que pruebe en el país con el ADN que eso es verdad!

El ex alcalde no debe negociar, porque eso lo elimina como aspirante presidencial. Si hay algo que todavía se respeta en el país a través de los tribunales correspondientes, es el cumplimiento al derecho a la paternidad.

Como la denunciante está en Estados Unidos, a tres horas y 15 minutos de República Dominicana, que coja un avión y venga a demostrar la acusación. ¡Y ya!

Unificación electoral

Y, con respecto a la propuesta del Presidente Abinader, de unificar las elecciones municipales, congresuales y nacionales, es conveniente para el país. ¡Las tecnologías suplen la mayoría de los materiales usados para las elecciones!

Es importante saber cuál será el sello constitucional que el Presidente Abinader pretende aplicar, a través de sus congresistas, que son la mayoría.

Cualquiera que sea la decisión, no afectará, para las elecciones del 2028, a los ex Presidentes Leonel Fernández e Hipólito Mejía, que cuentan con el respaldo de la actual Constitución. De cumplirse el período de ocho años consecutivos y nunca jamás, sólo quedarán fuera de las aspiraciones presidenciales el propio jefe de Estado, como Danilo Medina, en virtud de que ambos cumplen con ese mandato.

Nosotros seguimos creyendo que Abinader y Medina podrían estar presentes como candidatos presidenciales en el futuro. ¡Pero esa será una decisión del Presidente de la República!

Si se mantiene esa prohibición, las posibilidades de ganar en el 2028 son-en su mayoría- para Leonel Fernández, que ahora le está haciendo oposición al gobierno del PRM. Ningún aspirante presidencial del partido de gobierno, tiene la popularidad acumulada para derrotar al tres veces Presidente de la República, que es Fernández.

Daniel Rivera

¡Su mayor opositor sería Luis Abinader! En Santiago hay un “gallo” que sabe aprovechar las oportunidades políticas. Está silencioso, no habla entre muchas personas de su proyecto, pero hay un “susurreo” sobre eso.

Cuenta con mucho apoyo en el sector empresarial y también en la base del PRM. Es un “gallo” que se mueve pisando en todas las “granjas” de su entorno, sin hacer escándalos.

Tiene buenas relaciones humanas, soluciona muchos problemas y trata con respeto a sus adversarios políticos.

¡Pero hay que esperar la decisión final del senador Daniel Rivera! En caso de que el Presidente Abinader siga fuera de las aspiraciones presidenciales, un sector de los santiagueros podría sorprender con esa candidatura, que si bien es cierto que todavía debe aprender muchas estrategias, no hay ninguna duda de que podría ser una opción perremeísta para el futuro.

Eso no quiere decir que ganarle a Leonel Fernández será fácil. No será fácil para ningún de los actuales aspirantes presidenciales del PRM. Con toda honestidad, no vemos ninguna posibilidad de que el PLD gane las elecciones en el 2028 con los actuales aspirantes, excepto que entre en acción, ya rehabilitado, si sucediera, el dos veces Presidente de la República, Danilo Medina.

Pero si Rivera se decidiera a aspirar a la Presidencia, aunque no gane, se convertiría en la principal opción para otros comicios. Y, si ganara, tendría el país en sus manos. En síntesis, Leonel Fernández sólo tendría como fuertes opositores a los hoy inhabilitados Medina y Abinader, si la Constitución diera un nuevo giro que los habilitara.

Si la Constitución se mantiene sin alteraciones en cuanto a la candidatura presidencial, que tiene escrita una reelección consecutiva, a partir de los dos años de este gobierno del PRM, la Fuerza del Pueblo, de Leonel Fernández, estará recibiendo bandadas de empresarios e inversionistas, así como militantes de las demás organizaciones políticas, por el “olor a triunfo” del ex gobernante.

Dos años

El Noviembre se cumplirán dos años de la muerte de mi hijo Luis Norberto Céspedes Vega, sin que las autoridades judiciales de Santiago, con suficientes pruebas en sus manos, hayan resuelto el problema.

No se interrogó a ni uno de los siete conductores de la empresa Hormigones Romano, que se sospecha es uno de ellos el responsable de esa muerte. ¡No sabemos por qué esa postura de las autoridades!

Tienen un vídeo de una cámara de seguridad, fotografías, declaraciones del presidente de Hormigones Romano, Luis A. Romano, y un testigo, pero no hay ningún resultado de la investigación. Quizás sea un caso en el cual tenga que intervenir el Presidente Luis Abinader.

