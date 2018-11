De Lula a Bolsonaro

La Izquierda y la Derecha Política, unidas en un mismo fin, y…Viviendo la misma Realidad Virtual.

El origen de la separación (no ideológica) de la Izquierda y Derecha se remonta al mes de Agosto del 1789 cuando el Parlamento de Versalles, Francia, estaba discutiendo la moción de que, si al Rey se le podía dar derecho el veto de las Leyes que ése Congreso emitiera.

Dada la moción, se llamó a votación, los parlamentarios comenzaron a levantar sus manos, unos para decir que SÍ, otros que NO, algunos para mostrar su Indecisión. Como todos estaban mezclados, el Presidente del Parlamento procedió a dividirlos para tener así un mayor ordenamiento de la votación y la situación en sí misma.

Distribuyó de la manera siguiente el Parlamento; a su mano Derecha colocó los que estaban con el Sí, es decir, que el Rey tuviera derecho a veto, a su mano Izquierda los que NO, y en el centro los indecisos.

Así nace las denominaciones de Izquierda y Derecha, todos en un mismo Parlamento, poniéndose de acuerdo y haciendo leyes, me atrevo a arriesgarme y decir que tanto los de la Izquierda como los de la Derecha tenían y tienen la misma cosmovisión de la vida y que por eso sus caminos no son paralelos si no que, se muestran paralelos, al final llegan al mismo fin. En aquella época estar o no de acuerdo con el veto no era un asunto ideológico.

El paralelismo entre ambas es ficticio, falso, precario, difuminado, borroso, se presenta ambos como utopías para encantar y conseguir adeptos para tomar y permanecer en el poder, pero al final, filosóficamente hablando convergen en un 100%..

Unos son ateos y materialistas confesos, aún con sus incongruencias, los otros aunque dicen ser creyentes confesos, en su accionar son iguales, y otras veces peores que los primeros.

En condiciones iguales pues, ninguna tiene una espiritualidad que ofrecer, ni futuro que mostrar, sus categorías se circunscriben al presente a lo meramente terrícola; “vive todo lo que puedas, come y bebe que mañana moriremos”.

La tendencia y finalidad es hacia el ocio, la diversión, el buen vivir, la comodidad, el no me molestes en mi zona de confort, no hay Razón ni Verdad, ni la necesitamos tampoco, dicen, sólo deseamos estar en “paz” y armonía” entre todos. Dale al pueblo comida, salud, educación (ateo o falso confeso, cualquiera que sea, pero que haga a los alumnos tontos). Eso

persigue la Derecha y La Izquierda en un afán sin resultados espirituales y mucho menos materiales, pues la realidad desmiente sus esfuerzos, cada día hay más desigualdad y pobreza.

Para lograr esos objetivos desde dos cosmovisiones diferentes, La Izquierda siempre ha estado dispuesta a la revolución o al levantamiento de los pueblos, por armas o medios pacíficos y democráticos, dependiendo de la tendencia de la Izquierda o los tiempos.

De igual manera La Derecha, a golpe de fuerza, tiranía, represiones, golpes de Estados, se ha agenciado el poder, también de manera democrática.

Lo que haya que hacer, ambas están dispuesta hacer y lo han hecho para tomar el poder y mantenerse en el.

Ninguno respeta las leyes ni las reglas, aunque viven reclamándose entre ellos cumplimientos. Mareos y poses, cómo se dice en el pueblo, porque entre ellos se conocen muy bien.

Ambas son Populistas, una más que otra, a veces con métodos diferentes, pero son populistas full. Y si el pueblo dice No, se van por el totalitarismo, dictadura, el maltrato y abuso de la población.

Una que otra ha sido más efectiva en la administración pública y el desarrollo de los pueblos. Bueno, ahora China se ha dado cuenta y lo ha llevado a cabo a partir de su revolución cultural, que tiene que imitar al capitalismo de derecha para poder desarrollarse y darle ocupación y comida a su pueblo. Con más de 20 millones de indigentes extremos, es a la segunda mitad del siglo XX que ha venido despertando.

Ahora en China hay propiedad privada, unión entre el sector privado y público, arrendamiento de la tierra para el agricultor, incentivos y participación del obrero en las ganancias, apertura al mundo moderno, porque si no hacían eso seguirían en el siglo XIX.

Los “comunistas” son los prestamistas más grandes que tiene el Capitalismo y van en expansión, no practican los DDHH y mantienen a su clase obrera oprimida y hasta empleando infantes en las labores productivas. Igual a los capitalistas de derecha.

Ya sin ideologías políticas, como nos hacían creer, La Derecha y La Izquierda se han unido, convergen al final de sus días arrodillados ante MAMON, el dios Dinero. Ya no hay Izquierda ni Derecha, es acumulación de dinero y poder, una repartición del Pastel que se llama Mundo…y todos tranquilos.

Han sucumbido como “ser humano” a la trampa de la Serpiente antigua, Satanas, Baphomet o Lucifer, como le quieran llamar, cuando le dijo al hombre:

“No te lleve de Dios, porque el día que te independices seréis como El”…así lo hizo y ahí la Caída.

Luego el hombre cayó en lo que Jesus rechazó en las tentaciones del diablo en el desierto:

“Te daré riquezas y poderes si postrado me adorase”…. y el hombre se tragó esa guayaba, tanto el de Derecha como de Izquierda han sucumbido.

Ahora se han unido en promover la Ideología o la identidad de Géneros con la finalidad de dañar la familia, dividirla, para poder perpetuarse en el poder, convergen en la despoblación mundial como darwinistas que son, para que los recursos rindan y no se agoten y les garanticen su subsistencia. Por eso ambos, Derecha e Izquierda son abortistas y feministas.

Sin fundamentos ni Espiritualidad, sin Razón ni Verdad, habiéndose visto fallido como humanos, ambos se han avocado a vivir “La Realidad Virtual” que le ofrece la tecnología. Y desean imponer por Ley que aceptemos que:

un niño puede ser una niña.

Una niña puede ser un niño.

Se están aprobando las filias en los Países.

Una mujer se puede casar con un perro

Un hombre se puede casar con un maniquí.

Cualquiera puede construir su sexualidad dentro de una gama de más de 100 géneros sexuales.

El lenguaje lo están trastornando.

En fin, La Realidad Virtual que están viviendo y promoviendo unidas la Izquierda y la Derecha es una verdadera locura satanica.

Son Materialistas consumados, que contradictoriamente viven en una Realidad Virtual, imaginarios, ficticios y artificiales, han sido descubiertos ambos.

El sustento moral, lo que puedan tener de moralidad, los “progresistas” o los de la derecha, ha sido tomado de la Palabra de Dios. Pues de la materia no sale la moral, ni los principios, ni el amor, ni la solidaridad, ni la justicia.

La espiritualidad de ambos es nula, unos dicen que no son, y otros dicen que son, pero se comportan como que no son, por tanto, no son. Y al son de uno y otro, el ciudadano está acéfalo de espiritualidad, de razón de ser, de existir, sin propósitos y fin de vida.

Por eso su locura, por eso la subjetividad en su ser, cada cual dice y hace lo que cree que está bien.

Por eso todo es entretenimiento, realidad virtual, trivialización, nada es nada, y así vive el hombre de estos últimos tiempos, entreteniendo la vida, esperando morir. Y es ahí donde sostengo que tanto La Izquierda como La Derecha convergen.

No sirven para dar respuesta al proyecto, ser humano, solo son “tarjetas de crédito para consumir ahora y ya”, no hay futuro, no hay esperanza de vida después de la vida, todo acaba en cualquier momento, temprano o tardío que le llegue la aplanadora, la que pone al ser humano en iguales condiciones, el POLVO.

Rico o pobre, poderoso o indigente…na e na, lo que persiguen es humo y espejos (como diría Estulin).

La respuesta la sigue dando Cristo, Dios hecho hombre para salvar al hombre de su Caída. Para darle trascendencia y valor a la vida, sentido y propósito, tanto para el presente como para la vida después de la vida.

Qué hombre ha sido Justo como Él, quién lo puede redargüir de pecado alguno?

Quién proclama y reclama la Justicia de Él, sea de Derecha o Izquierda?

Quien ha sido más revolucionario, quien ha influido más que él en todas las generaciones?

Qué líder de Izquierda o Derecha hizo y sigue haciendo lo que Él ha hecho y sigue haciendo, cuál de ellos ha resucitado de los muertos, quién promete y cumple la resurrección de la muerte?

El Carpintero de Galilea es el vencedor, Dios encarnado, la única alternativa, de qué Derecha y de qué Izquierda me hablas?.

Por eso es que huyen de la espiritualidad, por eso es que quieren destruir la espiritualidad del creyente, por eso es que quieren impedir la espiritualidad, porque saben que ésa Verdad hará libre al hombre y un HOMBRE LIBRE NO SE PUEDE GOBERNAR.

Así dice Cristo el Señor: y conoceréis la Verdad y la Verdad os hará libre”.

Y quién es la Verdad? Así dice el Señor: “Yo Soy la Verdad y la vida”.

La única forma justa de gobernar es cuando gobiernan los Justos…y, ninguno de los trogloditas de derecha o izquierda han sido Justos en su forma y manera de gobernar.

Usted que ha leído éste documento, siga a Jesús, no se deje engañar de la Derecha ni de la Izquierda…ahí no hay vida. Solo destrucción, en ropaje de humo y espejos…Realidad Virtual.