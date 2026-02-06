De los Santos sobre el PRM: Estamos más unidos que nunca

Ricardo De los Santos.

SANTO DOMINGO.- El presidente del Senado y dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM) Ricardo de los Santos, admitió que existe descontento en las bases de esta organización política.

El legislador atribuyó esos disgustos a las cancelaciones masivas que se dan en algunas instituciones del Estado con los nuevos titulares.

No obstante, el también empresario del sector transporte aseguró que el partido está más unido que nunca aunque dijo que hasta en las mejores familias surgen diferencias.

De los Santos atribuyó a rumores inventados en la oposición, la supuesta división a lo interno del partido de Gobierno.

an/am