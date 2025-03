De Llenas Aybar a Sudiksha Konanki

El autor es coordinador de la organización Paz Dominicana Reside en Santo Domingo

Cuan generosos son tus caminos, Padre de infinita bondad, para los que buscan de Ti en tiempos de angustia y aflicción de espíritu, ¿por qué quien nos alumbrará al caer el sol de tu misericordia, quien dará consuelo al justo en medio del festín y la burla del impío?

Los amotinados de la gloria de tu Palabra Inefable, se conducen de tinieblas en tinieblas, aun se mantienen de pie, ante la soberanía de tus juicios, son altivos, arrogantes y dañinos, no saben ni entienden, porque solo los muertos no son estremecidos con tu Presencia Santa, por eso serán cortados: “Y ya también el hacha esta puesta a la raíz de los arboles; por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego”, Mateo 3, 10.

Los acontecimientos humanos están cargados de significados ocultos, reflejan el alma de una colectividad activa y en constante evolución de su conciencia, van transformando los símbolos más dominantes de su generación dando lugar a un nuevo lenguaje en permanente comunicación con lo trascendente.

Vamos creciendo y en esa medida demandamos nuevos ropajes, los pensamientos en boga que nos precedieron se transforman en nuevas realidades capaces de dar respuestas a interrogantes de otras edades, de iluminar los callejones oscuros de un vago discernimiento.

Sin embargo la dinámica continua del progreso intelectual se refina mediante contradicciones e intensos sufrimientos y se potencializa con las limitaciones que nos impone esta realidad donde existimos; pero nunca nos pueden limitar de modo alguno a través de imposiciones subrepticias, con la sutileza de técnicas sombrías, manejadores de las artes del ocultismo se convierten en amos de un pensamiento predominante, dan pan al hambriento, y agua al sediento, el tipo de hambre o sed de una sociedad, determina sus características.

Los narcisistas paren naciones sensuales, de grandes intelectuales y su arte es un retrato deforme del si mismo. Su egoísmo los lleva a la ostentación y el lucro temporal. Dan a luz sistemas personalistas, su conducta sensual los mantiene esclavos de sus demonios. En vez de poseer son poseídos y se tragan a ellos mismos.

En ese afán de poder, de lucro, riquezas y compensaciones, se sacrifican a ellos mismos, mas no por otros, sino por su arquetipo imaginario, echan por la borda los valores que fungían como una carretera hacia su esencia y sencillamente mueren, y dejan de ser para hacer renacer un arquetipo desposeído de acento primario, de sustancia divina y a partir de ese instante le llega la noche oscura, su vida ahora es muerte; fue tras un reino glorioso que veía iluminar desde el cielo, y lo que halló fue uno terrible y terrorífico: “…pues polvo eres, y al polvo volverás”, dijo al hombre, Génesis 3, 19; mientras le dijo a la serpiente: “…y polvo comerás todos los días de tu vida”, Génesis 3, 14.

Las naciones han modelado gobiernos acorde a sus fundadores, dependiendo de quienes participaron, cuales obreros en construcción, marcan un destino, señalan un camino, ya sea de perdición o de salvación, los pueblos son sus orígenes y las naciones son sus sistema de normas, reglas y leyes que la componen; estas han de ser acordes a los sentimientos, pensamientos, acciones y obras de sus gestores, si las mismas conducen al SER, sobreviven, de lo contario mueren.

Los necios, soberbios, arrogantes y ególatras, caminan en la oscuridad y desde está, crean naciones, configuran gobiernos, trazan caminos de perdición a quienes los idolatran o les sirven devotamente, bajo un orden de muerte depravada ritualista, con base a un conocimiento siniestro que ellos mismos han creado desde su ignorancia y maldad, para atraer mansas ovejas a sus banquetes y festines diabólicos.

Llenas Aybar

El sábado 4 de mayo del 1996, el pueblo dominicano fue atravesado en sus entrañas por una daga infernal, a solo 12 días para celebrar elecciones presidenciales, apareció el frágil cuerpecito de un hermoso niño de apenas 12 años de edad, con 34 puñaladas, en un arroyo del municipio de Pedro Brand, a escasos kilómetros de la ciudad de Santo Domingo y escasa distancia de la finca de Luis Palma, esposo de la Embajadora de Argentina, Teresa Meccia, de entonces. Iniciaba un oscuro arquetipo espiritual de dominación nacional.

En ese entonces tenía 26 años, sentí la hoja de un acero pestilente atravesándome las entrañas, desde entonces mis sueños se convirtieron en aguerridas batallas en las regiones celestes, contemple el nacimiento de un engendro demoniaco, que se multiplicaría de manera fractal en el sistema de nuestra nación.

Quienes vivimos esas amarguras, aun recordamos como el aire se tornó pesado, el ambiente lúgubre y terrorífico, los dueños del circo encubrieron el hecho, se formularon muchas hipótesis tenebrosas, decían que había sido un ritual de sacrificio satánico, cada puñalada alguien de los participantes del ritual, la hizo bajo un hechizo maligno, entre otras cosas que no se pueden decir por aquí.

Se prepararon los diversos actos de magias, dirigidos por magos negros, aun ese crimen estremece las placas tectónicas de la tierra dominicana, y si no hacemos justicia, se hundirá la isla completa. Denuncias de alteración y robo de evidencias, testimonios obtenidos bajo cruentas torturas, amenazas de matar familiares, y hasta ver como sacaban del expediente acusatorio a la pareja diplomática Palma- Meccia.

Un argumento de secuestro para pedir dinero, el vínculo de Luís Palmas y su hijo Martín Palmas con los señalados autores de nefasto crimen. Martín salió al otro día de la aparición del cuerpo del niño José Rafael Llenas Aybar, y tiempo más tarde su padre Luis saldría también de territorio dominicano, y con fiesta de despedidas y todo, la Embajadora de Argentina, Teresa Meccia, entre brindis y carcajadas, se despedía de Dominicana sin dar explicaciones y evadiendo la justicia de los hombres, al tiempo un grupo de ciudadanos molestos e indignados, protestaban en las afueras del hotel desde donde la despedían los acólitos de esa clase fastuosa de la embajadora. Con ese negro panorama latente en el país, en agosto de ese año 1996 comenzó el peledeismo a gobernar el país.

Punta Cana

A 28 años, 10 meses y casi 2 días de ese bestial crimen, la madrugada del 6 de marzo del presente 2025, estando hospedada en un hotel de la zona turística de Punta Cana, provincia Altagracia, se reporta desaparecida la joven hindú Sudiksha Konanki, hasta este momento que escribo la presente contribución, sábado 15 de marzo del presente, aún no había aparecido. Si misteriosa ha sido su desaparición aún más lo es la investigación que se está realizando, lleno de múltiples falencias de parte de las autoridades competentes: Ministerio Público, Policía Nacional y otros organismos locales de inteligencia.

Del mismo modo que en el crimen de niño José Rafael Llenas Aybar dejaron salir a la familia Palma Meccia, así se pretende dejar salir del país al principal sospechoso de la desaparición de Sudiksha Konanki, el ultimo que la vio antes de desaparecer, el joven Joshua Esteven Ribe, por supuesto hasta este momento esto no ha acontecido.

El marco actual es muy diferente al del 1996. A partir de la era iniciada por el pld, observatorios enfocados en los fenómenos de las desapariciones, detectaron un aumento significativo, entre estos niños.

La luz en medio de las tinieblas en el caso de la hindú Sudiksha Konanki, es que una nueva FBI, a cargo del también hindú Kash Patel, se encuentra formando parte de las investigaciones. Lo cierto es que este nuevo FBI del gobierno de EEUU de Donald Trump, posee como una de sus más importantes y prioritarias líneas de acción, combatir el tráfico humano, especialmente el de niños, no solo para ventas de órganos, sino también para extracción de sustancias de sus frágiles e inocentes cuerpecitos, bajo torturas extremas y realizaciones de sacrificios rituales oscuros.

Actualmente la Fiscal General de los EEUU, Pam Bondi, declaró haber recuperado un camión de documentos, evidencias, atribuidos al caso del magnate Jefrey Epstein apresado, que dicen se suicidó estando en prisión, por crímenes horrendos de abusos sexuales a menores, tráfico de niños, y demás crímenes relacionados.

Y prometió hacerlos públicos, crear expedientes acusatorios, realizar apresamientos y sometimientos; aquí es bueno puntualizar que las evidencias de esos crímenes no solo atañen a ciudadanos norteamericanos, sino que igual se han encontrados evidencias de ciudadanos de otras naciones, incluyendo un listado de personajes dominicanos de un alto perfil público, que aparecen en dichas documentaciones en manos de Pam Bondi.

He estado escribiendo sobre este oscuro asunto por muchos años, ahora estamos en el tiempo no solo de conocerse la verdad de esta pandemia contra nuestros niños, y sus responsables, sino de ejecutar justicia, acorde a las dimensiones de los crímenes cometidos.

Y a propósito de la desaparición de la joven hindú Sudiksha Konanki, en medio del terror que deben de tener los que saben en las horrendas actividades que han participado, de las que han sido cómplices y con el antecedente del asesinato ritual del niño José Rafael Llenas Aybar, que sigue torturando la conciencia nacional, no es descabellado sugerir a los investigadores de la desaparición de la turista de un hotel de Punta Cana, que empiecen por ahí, por esos casos de crímenes ritualista, tan frecuentes en la zona turística de Punta Cana, donde abundan todas esas crueldades.

Y en un mundo nuevo naciendo, cuyos principales líderes le han declarado la guerra a los traficantes empresarios satanistas de niños, donde se ha podido consolidar una riquísima jurisprudencia, entonces ante los hechos descritos anteriormente, es solo cuestión de sentido común y actuar.

Las guerras que hoy se libran, tienen un gran porcentaje de estas causas del tráfico de niños y su horroroso entramado y alcance. Lo que es Jefrey Epstein para el continente americano, lo es zelensky para la unión europea, y esos países miembros de la Otan.

Los que hemos permanecido despiertos y firmes en esta guerra, sabemos de lo que se trata la alianza del Zar de Rusia, Vladimir Putin con el Presidente de los EEUU, Donald Trump, entre otros. El establecimiento dominicano se encuentra en el aturdimiento de no saber qué hacer, ni cómo proceder, y lo que hacen es hundirse más en el fango: “La suerte pone fin a los pleitos, y decide entre los poderosos”, Proverbios, 18, 18. La suerte está echada.

Te hablé como hermano, te di consejo de amigos, en las vigilias de tu madre te alerte, sus ruegos llegaron a los pies de mi trono y en su boca puse palabras santas y de sabiduría en tu padre, hice que soñaran sueños proféticos, llamas flameantes como fuego te advirtieron, mas tu oído fue tapado, tus ojos enceguecidos, te señalé tantas e innúmeras veces el camino verdadero: “Y volvieron las aguas, y cubrieron los carros y la caballería, y todo el ejercito de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó de ellos ni uno”, Éxodo 14, 28.

pazdominicana3@hotmail.com

jpm-am

