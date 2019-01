OPINION: Del Emperador Trajano a las visitas sorpresa del Presidente Medina

El presidente Danilo Medina es el dirigente del PLD más estudioso de las enseñanzas del presidente Juan Bosch. En el 1963, Bosch sometió a la justicia a una persona de su entera confianza. Una investigación comprobó que esa persona solicitaba comisiones a comerciantes a cambio de favores gubernamentales. Más de 50 años después, impregnado de esas enseñanzas, asidas a la recia personalidad moral de su ser el presidente Medina, también ha depositado diversas denuncias acusatorias en la instancia judicial correspondiente, para que investigue a altos dirigentes de su PLD que supuestamente, cometieron delitos en detrimento del erario.

Hace 525 años.

Que la impunidad y la corrupción conformaron una actitud que surgió con sus normas y pautas de comportamientos, en el proceso del establecimiento de la sociedad nacional en su devenir histórico. Hace 525 años en La Isabela, al norte de la Isla, el soldado español, aragonés, Miguel Díaz cometió un presunto homicidio en la persona de un hombre al servicio del Adelantado Bartolomé Colón. Díaz huyó al Sureste y al azar, encontró la comunidad indígena de la Cacica Ozema. “—Ozemita—la endulzaba Díaz—eres hermosa como cuando está linda la mar, ¿Por qué en tantas aguazules la espuma de las olas es blanca como la inocencia de tu corazón?”—. Ozemita cerró sus ojos. Ella creía que era la voz oníricamente mágica de Matum. Absorta y embelesada sintió el placer del falo jadeante de Díaz que —con las mañas de su cultura— se cobijaba en el oscuro objeto del deseo de Ozemita. Nació Miguelico Díaz de Aux.

Su papá lo asentó en “…Sevilla el 2 de julio de 1504 y precisa que había nacido en 1496…” el primer dominicano registrado…en la historia del Nuevo Mundo, padre español y Reina aborigen taina…el cristianismo le puso Catalina y el culto magistrado Fernando Casado, aquella voz de sueños, la vistió como “la novia de nuestra historia…”.

Oviedo dice que “…el origen de la fundación de Santo Domingo en 1496 se debe (al impune, JC) Miguel Díaz…”. No obstante, las discusiones y alegatos sobre la fecha exacta de la fundación de la ciudad.

En la comunidad de Ozema, Díaz observó a indios “…lavando oro en las riberas de un río llamado Jaina…” y regresó a donde Bartolomé Colón y le solicitó y obtuvo impunidad (sin castigo) frente al homicidio que él cometió a cambio de revelarle dónde encontrar no solo oro, sino también mejores tierras para la producción. Miguel viajó con Bartolomé hacia el Ozama donde éste encontró lo apropiado para el establecimiento de un buen puerto, y de allí a Haina, para confirmar minas y tierras más saludables y ricas cuyo hallazgo le llenó dos veces de gran regocijo a Bartolomé. Pues, la noticia salvó a su hermano Cristóbal en el juicio que se le aperturaba en España. Más de 523 años después el prestigioso Diario Libre insertó en sus páginas que “…decenas de dominicanos…se dedican a lavar oro en el río Haina entrando por Los Montones, San Cristóbal…” (Diario Libre. Jueves 8 de junio 2017. P. 18).

Somos El producto de la impunidad y de la corrupción privada y estatal

Los dominicanos somos producto del homicidio impune de Miguel Díaz y de la corrupción sembrada con piedras por los contratistas privados del feligrés de la Virgen de Alta-gracia (después de exterminar el cacicazgo de Higuey) el gobernador Fray Nicolás de Ovando, hace más de cinco siglos, 15 octubre 1502, en el proceso de construcción de la ciudad de Santo Domingo. Esos contratistas privados respaldaron al corrupto de Ovando (enriquecimiento ilícito y posesión de las mayores tierras de la Isla) a cambio de más obras y más indios.

Ah, y cuando la alianza estatal con la empresa privada que emprendió el descubrimiento, conquista y colonización del Nuevo Mundo con exacto financiamiento judío, 10 años antes de las acciones de Ovando y sus contratistas privados y 527 años al día de hoy ya el judío de Colón se había apropiado de los 10 mil maravedís de renta, que la Reina Isabel le ofreció “como estímulo” al primero de la tripulación que viese tierra “…Rodrigo de Triana, no bien llegó a España, con su pesar a cuesta, se fue a África y se hizo mahometano…”. Rodrigo también era judío.

Siglos después

Marzo de 1861, los grandes esfuerzos anexionistas de Pedro Santana, culminaron con un ¡Viva la Reina! y grandes banquetes del coronel Ciriaco y oficiales españoles, al compás de la corrupción de un cañonazo de unos “…175 mil pesos fuertes de sobornos a Santana y a cuatro personas más…y $500 mil pesos españoles…” que el león del Seibo ya tenía en el buche para los materiales. El 12 de marzo de 1861, el hijo de Pedro, coronel Santana, le escribió “…mi querido papá…el deseo de Hato Mayor y el Seibo por izar la bandera de España…” para traernos entre sus flameantes lienzos de corrupción al canario español José Juan de Dios Trujillo y Monagas, quien, en Baní, tocó las puertas de las piernas de la mulata bien dotada Silveria Valdez y Méndez, y ayuntados, procrearon al papá de la otrora poderosa marca Trujillo, nieto de Dios. 8 octubre 1865.

Danilo Medina es el abanderado de las luchas contra la impunidad y la corrupción

Los hechos están ahí. No estoy diciendo que no se debe luchar contra la corrupción y la impunidad. No. Lo que digo es que es una lucha moral que paradójicamente no le aporta a ningún partido votos a caudales para ganar unas elecciones. El voto es emocional. A dos años de la verde marcha solo queda una fotografía.

Los presidentes siempre ponen su sello y las circunstancias le eligen las oportunidades y las tareas.

Basta oír lo que dicen mis encuestas referentes a las opiniones de los usuarios de los asientos del teleférico y como este transporte ha elevado su calidad de vida. Basta conocer el sentir de los que ruedan por las enormes obras públicas en el país. Basta ver los 160 mil nuevos empleos ya creados y los planes y acciones de protección a la ciudadanía de delincuentes de todo tipo, pese a sus benignas coerciones y fianzas judiciales al granel.

Basta observar el nivel de inflación de 1.17% en el 2018 la menor registrada en los últimos 34 años y una de las cuatro más baja de A. Latina. Basta hoy observar el voraz amor privado por la punta de la eléctrica Catalina cuando cuatro años atrás la vituperaban. Basta observar los resultados de las visitas sorpresa y los esfuerzos del presidente: 379 proyectos con una inversión de alrededor RD$38 mil millones, producción agropecuaria y otras, y recuperación crediticia sorpresa del 80%. Basta escuchar los relatos, las historias de cada una de las comunidades beneficiarias de los recursos e implementación de tecnologías de las más de 400 visitas sorpresa del presidente Medina, parecidas a las que realizaba 1900 años atrás el emperador Trajano en comercios, centros productivos e instituciones del gobierno. Y en ocasiones de incógnito. Fue Trajano el que introdujo la moralidad en la administración pública. E implacable contra la corrupción.

Que no a las Meditaciones del Marco Aurelio de hoy

Que en una página del Listín –lunes 14 de enero 2019. P. 2-A- en 41 párrafos globales contentivos de 1416 palabras no aparece una sola mención conceptual en un sentido u otro referente a la corrupción. Y aunque el Marco Aurelio de ayer, Meditó sobre la justicia (aspecto que ya lo había implementado antes como mucho éxito el emperador Trajano) no “Meditó” al momento de designar como su sucesor al corrupto de su hijo Cómodo. Tan tranquilo este muchacho que echó en el horno a uno de sus sirvientes, porque estaba fría el agua para su aseo. El Marco Aurelio de ayer tampoco meditó al momento de darse su viaje de opio.

El combate electoral interno o externo se gana o se pierde solo por dos palabras; todavía no o demasiado tarde

Es el momento de organizar cada fase del combate e iniciar el proceso de reecolección de los frutos de aquellas enormes siembras. Por esos frutos ya lo conocemos. Él es la esperanza cierta y renovada, cual misionero, que cruza la luna caminando de sorpresa sobre el lomo del rio, sin aspavientos, en cada amanecer dominical, con una sonrisa que cautiva y una gorra misteriosa en su cabeza que no miente. Es cumplir con el compromiso pendiente de saciar la sed de propios y extraños, de mujeres, envejecientes, jóvenes, que aún –pese a los grandes logros- no han podido alcanzar seguridad, empleos y pan “…No amo al hombre-Saint-Exupéry- amo la sed que lo devora…”.

