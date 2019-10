De esta crisis electoral solo se sale con transparencia

EL AUTOR es periodista. Reside en Santo Domingo.

La crisis política que dejaron las primarias simultaneas del PLD cuyos resultados fueron rechazados por la facción de Leonel Fernández, quien dijo que hubo fraude y se declaró ganador, solo se resuelve con más transparencia y está en las manos de la JCE si se hace o no el re-conteo manual del 50% de los votos y se compara con el acta de votación electrónica y hacer una auditoria forense a los equipos.

Ni me gusta Gonzalo, ni me gusta Leonel, ni me gusta Hipólito ni me gusta Abinader pues representan los mismos intereses de las clases dominantes. Todos manipulan el voto y ninguno tiene moral para darnos cátedras de transparencia pero la denuncia preocupa y debe investigarse porque es lo que pueda dar credibilidad al proceso.

Lo que este grupo de Leonel no puede seguir diciendo es que gano las primarias pues aun teniendo todas las actas de votación, no mostró las pruebas. Tampoco tienen pruebas del supuesto algoritmo usado, ni que hubo más votos electrónicos que el físico. Se trata de dudas razonables o no que deben aclararse por el bien del país

Es una denuncia grave pues pone en tela de juicio el voto electrónico y podría retrotraernos al voto manual y más estando frente a este grupo del gobierno que no tiene escrúpulos para robar, para sobornar y hasta para matar. Pero además, de no aclararse, es un mandato para salir a las calles a protestar en contra de esta JCE pues no tiene la imparcialidad para administrar los futuros procesos.

Son dos elecciones que vienen el próximo año, una municipal a realizarse en febrero y otra nacional y congresional para mayo y tanto el PRM como los demás partidos emergente deben levantar su voz de protesta para que la JCE sea un árbitro al menos que parezca imparcial y responda la denuncia de este actor político. Es mucho el riesgo que se corre con estos tramposos y sus fraudes.

Todos debemos darle importancia a estas denuncias pues el PLD está ganando con fraude desde hace tiempo pero sobre todo los dos últimos cuatrienio de Danilo Medina y se quedan con tanta mea culpa que tienen varios procesos electorales que ganan y no celebran el triunfo.

Pero sobre todo porque viene de un grupo que participo en la trampa del 2016. Me atrevo a decir que ese tal algoritmo o como se llame es el mismo esquema que utilizaron los técnicos de Roberto Rosario y que hicieron que los votos electrónico sean más que los votos físicos.

Aquí todos conocemos al presidente de la JCE Julio Cesar Castaño Guzmán, a Henry Mejía, a Carmen Imbert Brugal y Altagracia Graciano pues son más Danilista que Danilo. Uno es aliado político, otra apoyo la reelección, la tercera es del PLD y el cuarto dijo que Danilo esta ungido del voto popular y que no se prestaria para ofender su mandato. Por eso le estamos dando seguimientos como miembro del ente electoral.

Estos políticos de la JCE que no tienen mucha credibilidad pues la mayoría es del gobierno, deben pensarlo bien si quieren que el pueblo confíe en el voto electrónico y aquí no se arme un lío en los próximos comicios electorales. No es que están de acuerdo con la auditoria ni con el reconteo y el cotejo de los votos es que cumplan el reglamento y contraten la compañía para hacerla junto a los técnicos y delegados de los partidos.

Fue un error de esta junta, no hacer las auditorías a las máquinas de votación o al software antes y después del proceso pues es de dominio público que se le pidió y no lo hicieron. Cuando este voto electrónico es intervenido por técnicos desde afuera o por algoritmo o por lo que sea deja huellas y solo se pueden ver en las auditorias.

Así como también fueron anomalías, la compra masiva de votos denunciado por PC, permitir el grupismo en las puertas de los centros de votaciones haciendo diabluras, colocar software en los medios de comunicación y dar resultados del voto habiendo mesas abiertas.

Es cierto que no hubo una sola impugnación en las mesas de votación, y que todos los delegados firmaron las actas de votación, de transmisión y de totalización. Pero esta vez no se trata de la compra de votos-que la hubo-ni de compras de delegados en las mesas, se trata de manipulación de las máquinas de votación.

Estoy totalmente de acuerdo con la propuesta del ex presidente Leonel Fernández de someter un recurso de amparo para que se mantengan las máquinas y los votos resguardados hasta que haya el cotejo de votos y se pongan de acuerdo para realizar la auditoria.

Me alegra que la JCE este de acuerdo con la auditoria pero es triste ver la celebración de Gonzalo y Abinader con sus triunfos de las primarias. Cuando todos los candidatos juntos perdieron pues la cantidad de voto emitido está muy pero muy por debajo de la abstención. Votaron menos de 2 millones de electores y se abstuvieron más de 5 Millones. Y es grato que los independientes y el voto por ninguno, sigan bien valorados.

Además, estas primarias ratificaron lo que dicen las encuestas que ningún candidato gana en la primera vuelta. Y estos que están contentos si no se unen, que lo dudo, pueden ser derrotados y los otros si no cambian sus propuestas y buscan la unidad pueden perder y aunque quisiera que surja alguien nuevo, podría imponerse con el dinero y el fraude la dictadura del trujillito siglo 21.

