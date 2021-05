Danilo Medina: implacable en cuanto al libertinaje de los poderes del Estado

Con el apresamiento de un funcionario o ministro la procuraduría no cumple con justicia real las demandas de la sociedad en su conjunto, la cual exige la devolución de los bienes robados que generalmente se quedan en poder de los acusados después de cumplir privilegiadas condenas.

No han bastado los resultados anuales de Transparencia Internacional (TI) en cuanto al comportamiento de los países sobre el manejo de los recursos públicos, ni las investigaciones de prestigiosos periodistas, quienes desenmascaran a los políticos corruptos que han ocupados puestos en la administración pública.

Ahí están los resultados del 2020: RD ese año obtuvo una puntuación de 28 puntos de 100, ocupando el lugar 137 de 180 países, una pérdida de 2 puntos y 8 puestos en el ranking mundial con respecto al año 2018. Todavía en pleno 2021 se encuentra 15 puntos por debajo del promedio del continente americano (43 puntos promedio), confirmando que no existe avance alguno en la lucha contra la corrupción y la impunidad.

Los bienes incautados por corrupción a exfuncionarios, militares, entre otros allegados a los poderes del Estado, cuando se trate de recursos económicos o activos, como apartamentos, condominios, vehículos de lujos y terrenos, deben ser incautados en base a lo que devengaba dicho funcionario en la nómina pública y puesto en pública subasta a los fines de que sean invertidos en proyectos de desarrollo, no así distribuidos entre ONGs (Organizaciones no Gubernamentales) y o fundaciones que a final de cuenta no invierten dichos fondos para lo que son destinados.

No es casual que funcionarios y militares de alto rango estén vinculados a actos malsanos en la administración pública durante los períodos del PLD, hechos cometidos en complicidad con el expresidente Danilo Medina y otras células corruptas de cuello blanco que han servido como talón de Aquiles para hurtar al Estado con la fuerza del poder.

El hecho de que el Jefe del Cuerpo de Ayudantes Militares del presidente, Danilo Medina, Cáceres Silvestre, estafara al Estado con más de RD$3,000,000, directa e indirectamente vincula al ex mandatario con su desidia, porque este era su persona de confianza, por tanto, para que el Poder Judicial se case con la gloria y la sociedad le dispense confianza, el dinero que se robó y los bienes inmuebles obtenidos, deben ser incautados y puestos a disposición del Estado.