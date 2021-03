Danilo Medina admite que no estaba preparado para la derrota del PLD

Danilo Medina

SANTO DOMINGO.- El expresidente Danilo Medina admitió este domingo que no estaba preparado para la derrota de su Partido de la Liberación Dominicana en los comicios del pasado mes de julio.

«Yo quería al salir de la Presidencia ir disminuyendo mi intensidad en el trabajo político, pero no conté en mi análisis que el partido podía perder las elecciones», dijo Medina tras ser proclamado presidente del PLD por aclamación en un acto en el que los miembros del Comité Central de esa orgabnización también elegirán al secretario general y a los otros 43 miembros del Comité Político.

Indicó que «si el compañero Gonzalo Castillo hubiese ganado esas elecciones, yo no estaría en este puesto hoy, pero el partido necesita del concurso de todos nosotros por lo menos durante los próximos cuatro años».

Aseguró a los dirigentes de su partido que pueden contar con él para fortalecer al PLD y conducirlo a próximas victorias electorales.

Destacó que «el PLD ha contribuido desde el poder a un país más justo y menos desigual, con la creación de más empleos, menos analfabetismo, mejores infraestructuras viales, mayor seguridad social, mejores hospitales y un mayor ingreso de recursos de las personas».

«El PLD transformó a la República Dominicana, y mucha gente espera el retorno del PLD para retomar la obra que iniciamos en 1996», dijo.

Reveló que el hasta hoy secretario general del PLD, Reinaldo Pared Pérez, finalmente no aspirará a continuar en el Comité Político, como se anunció el viernes, pues sus médicos le han recomendado abandonar por completo toda actividad que le genere estrés.

«Yo hablé con el compañero Pared Pérez para que no se retirara del Comité Político y le pedí que acudiera a las reuniones cuando sus condiciones se lo permitieran, pero él me dijo anoche que no podía aceptar un cargo que no pudiera desempeñar cabalmente», informó.